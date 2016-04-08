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الزمالك: اكتشفنا مفاجأة في عقد الشناوي

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الزمالك: اكتشفنا مفاجأة في عقد الشناوي الزمالك: اكتشفنا مفاجأة في عقد الشناوي

كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن عقد أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق ليس 3 سنوات فقط.

الشناوي يستعد لحراسة مرمى الزمالك مساء السبت في إطار ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

ولكن وقبل ذلك خرجت العديد من التقارير لتشير لدخول الأهلي في مفاوضات مع حارس الزمالك. (طالع - رد الشناوي على حقيقة المفاوضات)

وقال أحمد مرتضى منصور: "اكتشفنا مفاجأة في عقد الشناوي مع الزمالك تؤكد كذب كل تلك الأقاويل".

وأوضح في تصريحات عبر قناة دريم "عقد الشناوي مع الزمالك 5 سنوات وليس 3 سنوات فقط".

وأضاف "سينتهي عقد الشناوي مع الزمالك في موسم 2018-2019 وليس نهاية الموسم الحالي كما يتردد البعض".

وأكمل حديثه قائلا: "إلى جانب وجود شرط جزائي بقيمة مليون ونصف يورو".

وأتم عضو مجلس إدارة الزمالك حديثه قائلا: "كل ما يحدث هدفه تدمير نادي الزمالك".

طالع أيضا - الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضاته مع الشناوي

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