جليلة دحلان تلتقى بهية الحريرى لبحث أوضاع الاجئين الفلسطينيين بلبنان

استقبلت النائب اللبنانية بهية الحريرى فى مكتبها وفداً من المركز الفلسطينى للتواصل الإنسانى "فتا" برئاسة الدكتورة جليلة دحلان بحضور خالد غزال وجرى خلال اللقاء عرض الأوضاع الإنسانية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين فى المخيمات، وآلية التعاون للتخفيف من معاناة الفلسطينيين داخل المخيمات وتعزيز صمودهم.

فيما التقت الدكتورة جليلة دحلان، أمس الخميس،الأمين العام للتنظيم الشعبى الناصرى بلبنان الدكتور أسامة سعد فى مكتبه بصيدا، وتم التباحث حول الأوضاع الإنسانية والاجتماعية للشعب الفلسطينى فى المخيمات، والتأكيد على أهمية وضرورة تعزيز الأوضاع الإنسانية والاجتماعية لأبناء المخيمات فى ظل الظروف الصعبة التى يرزحون تحتها.

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