أخبار عاجلة

انفجار قنبلة داخل كنيسة مار جرجس بطنطا.. وسقوط قتلى ومصابين -
رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر العمل العربي بمشاركة 21 وزيرًا -
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن -
انفجار داخل كنيسة مارجرجس بطنطا.. وأنباء عن سقوط ضحايا -
8 الصبح - عـــاجـــل : إنفجار بمحيط كنيسة مارجرجس بطنطا وأنباء عن سقوط ضحايا -
تعزيز الخدمات الأمنية بالإسكندرية لتأمين احتفالات "أحد السعف" -
8 الصبح - محافظ الشرقية يكشف إستعدادات المحافظة لتوريد القمح من المزارعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث عن خطة تطوير المنظومة الصحية والمستشفيات الكبرى بالمحافظة -
8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الدفاع الروسية: "النصرة" تحشد لهجوم على حلب السورية

Google+ Print
الدفاع الروسية: "النصرة" تحشد لهجوم على حلب السورية الدفاع الروسية: "النصرة" تحشد لهجوم على حلب السورية
قالت وزارة الدفاع الروسية إن ما يفوق عن 1200 مسلح من "جبهة النصرة" الإرهابية يتمركزون شمالى حلب المدينة، ولديهم أكثر من 10 دبابات وحوالى 30 عربة رباعية الدفع مزودة برشاشات ثقيلة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" اليوم الجمعة، أن مركز التنسيق الروسى فى سوريا سجل 4 خروقات للهدنة فى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة اللواء إيجور كوناشينكوف، إن الحديث يدور عن حالتين من قصف مواقع القوات الحكومية فى ريف اللاذقية وحادثين مماثلين فى كل من ريفى حماة وحمص، مشيرا إلى ضلوع مسلحى كل من "الجيش السورى الحر" و"جيش الإسلام" فى ارتكاب الخروقات المذكورة.

أما الوضع فى ريف حلب، ثانى أكبر مدن سوريا، فقال كوناشينكوف إن ما يفوق عن ألف ومئتى مسلح من تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابية يتمركزون فى الوقت الراهن شمال المدينة، ولديهم أكثر من 10 دبابات وحوالى 30 عربة رباعية الدفع مزودة برشاشات ثقيلة ، لافتا إلى أن هذه المعلومات تدل على إعداد الإرهابيين لشن هجوم جديد ضد مواقع القوات الحكومية فى حلب.

وذكر المسؤول العسكرى أنه على الرغم من هذه الانتهاكات، فإن نظام وقف الأعمال القتالية لا يزال صامدا فى معظم محافظات سوريا.

هذا وأفاد كوناشينكوف بأن الطائرات الروسية نقلت نحو 100 طن من الشحنات الإنسانية إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية من أجل توزيعها بين المحتاجين فى مناطق مختلفة من البلاد.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017