الدفاع الروسية: "النصرة" تحشد لهجوم على حلب السورية

قالت وزارة الدفاع الروسية إن ما يفوق عن 1200 مسلح من "جبهة النصرة" الإرهابية يتمركزون شمالى حلب المدينة، ولديهم أكثر من 10 دبابات وحوالى 30 عربة رباعية الدفع مزودة برشاشات ثقيلة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة، أن مركز التنسيق الروسى فى سوريا سجل 4 خروقات للهدنة فى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة اللواء إيجور كوناشينكوف، إن الحديث يدور عن حالتين من قصف مواقع القوات الحكومية فى ريف اللاذقية وحادثين مماثلين فى كل من ريفى حماة وحمص، مشيرا إلى ضلوع مسلحى كل من "الجيش السورى الحر" و"جيش الإسلام" فى ارتكاب الخروقات المذكورة.

أما الوضع فى ريف حلب، ثانى أكبر مدن سوريا، فقال كوناشينكوف إن ما يفوق عن ألف ومئتى مسلح من تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابية يتمركزون فى الوقت الراهن شمال المدينة، ولديهم أكثر من 10 دبابات وحوالى 30 عربة رباعية الدفع مزودة برشاشات ثقيلة ، لافتا إلى أن هذه المعلومات تدل على إعداد الإرهابيين لشن هجوم جديد ضد مواقع القوات الحكومية فى حلب.

وذكر المسؤول العسكرى أنه على الرغم من هذه الانتهاكات، فإن نظام وقف الأعمال القتالية لا يزال صامدا فى معظم محافظات سوريا.

هذا وأفاد كوناشينكوف بأن الطائرات الروسية نقلت نحو 100 طن من الشحنات الإنسانية إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية من أجل توزيعها بين المحتاجين فى مناطق مختلفة من البلاد.

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