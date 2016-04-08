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مركز حقوقى يطالب بإقالة وكيل الصحة بالإسماعيلية لعدم الاستجابة لإنقاذ مواطن

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مركز حقوقى يطالب بإقالة وكيل الصحة بالإسماعيلية لعدم الاستجابة لإنقاذ مواطن مركز حقوقى يطالب بإقالة وكيل الصحة بالإسماعيلية لعدم الاستجابة لإنقاذ مواطن
قال تامر الجندى المنسق العام للمجلس المصرى الدولى لتنمية حقوق الإنسان بالإسماعيلية، "وردت إلى المجلس عدة شكاوى برفض نقل حالة إنسانية إلى غرفة العناية المركزة للشاب محمد فوزى متزوج ولديه ثلاث بنات وزوجته، والعائل الوحيد لوالدته ويعانون الفقر ويعمل ميكانيكى آلات زراعيه بقرية التقدم مركز القنطرة شرق بالإسماعيلية، أثناء غسل موتور ببنزين، وخرج من الموتور شرز كهربائى فاشتعلت به النار".

وتم نقل الحالة إلى المستشفى الأميرى وحجزها بقسم الحروق، فيما لم يتم النظر إلى الحالة منذ دخولها إلى المستشفى أمس الخميس، وتم رفض نقله إلى غرفة عناية حروق بها تنفس صناعى ولا يستطيع الانتقال للعلاج بمستشفى التخصصى لجامعة قناة السويس نظرا لظروفه المادية والحالة من الدرجة الثالثة ونسبة الحروق نزيد عن 50%.

وطالب تامر الجندى المنسق العام للمجلس المصرى لحقوق الإنسان، فى تصريحات لـ‘"اليوم السابع"، والتنمية بإقالة الدكتور محمد أبو سليمان وكيل وزارة الصحة، والذى لم يستجيب لمطلب أسرة المواطن بإنقاذه وكان تليفونه مغلق طوال اليوم وهو يوم طوارئ بالمستشفى العام.

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