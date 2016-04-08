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«محافظ الأقصر» يوقف مدير مستشفي «القرنة» ويحيل 7 أطباء للتحقيق

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«محافظ الأقصر» يوقف مدير مستشفي «القرنة» ويحيل 7 أطباء للتحقيق «محافظ الأقصر» يوقف مدير مستشفي «القرنة» ويحيل 7 أطباء للتحقيق

مراسل «ONA»:

أوقف محمد بدر محافظ الأقصر، مدير مستشفى «القرنة المركزي» عن العمل ، وتم إحالته هو ونائبه و7 أطباء وممرض للتحقيق في الشئون القانونية،  وذلك لعدم تواجدهم بالمستشفي خلال أوقات العمل.

وفوجئ «المحافظ» خلال جولة مفاجئة  أجراها  مساء اليوم الجمعة، بمستشفي القرنة المركزي،  بوجود طبيبة واحدة فقط .

وأصدر «المحافظ» تعليماته لوكيل وزارة الصحة بسرعة وضع خطة عاجلة للإرتقاء بمنظومة العمل خلال 72 ساعة، حيث إكتشف اثناء جولته بتغيب المدير وإنقطاع نائبه عن العمل دون سند قانوني، وترك  7 أطباء لمواقع عملهم بالمستشفي أثناء فترة العمل، إضافة الي سوء حالة النظافة  بالمستشفي .

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