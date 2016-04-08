مدير مستشفى الفيوم العام:ربع مرضى الغسيل الكلوى من مركزى إبشواى ويوسف الصديق

فجر الدكتور أحمد عبد الخالق الغندور - مدير عام مستشفى الفيوم العام - مفاجأة وهى أن 25% من مرضى الغسيل الكلوى فى الفيوم يقيمون بمركزى إبشواى ويوسف الصديق، وذلك استنادا لبحث علمى، لافتا إلى أنه جار معرفة السبب من خلال البحوث الميدانية.

وأضاف مدير عام مستشفى الفيوم فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": هذا دفعنى لإجراء بحث فى مدن أخرى فى الفيوم حيث كونت فريق عمل لسحب عينات دم من المنازل لإجراء تحليل فيروسات "بى وسى والإيدز"، وفق خطة وضعتها بإشراف محافظ الفيوم المستشار وائل مكرم.

وتابع الدكتور أحمد عبد الخالق الغندور على هامش مشاركته، فى مؤتمر الجمعية القومية لأمراض الكبد والجهاز الهضمى، الذى اختتم فعالياته مساء اليوم بالفيوم: "تبين من النتائج الأولية للتجارب بمدينتى مركزى الفيوم وسنورس أن نسبة الإصابة بفيروس سى بلغت 15.7%، ونسبة الإصابة بفيروس بى 3.8% ، ونسبة الإصابة بالإيدز 0.7%، وما زال الفحص مستمرا حسب الخطة".

وكشف الغندور عن أن مستشفى الفيوم يستقبل يوميا 2500 مريض، ويجرى نحو 200 عملية ما بين طوارئ وعمليات كبرى وصغرى وذات مهارة مثل التجميل والأطفال والمخ والأعصاب، ويوصى بضرورة منع انتشار العدوى والاهتمام بالتثقيف الصحى، وذلك من خلال برامج الرعاية الصحية الأولية والزائرات الريفيات والاهتمام بالمستشفيات المركزية لتخفيف العبء على المستشفى العام.

ودعا مدير مستشفى الفيوم العام أن تعمل كل من مستشفى التأمين الصحى ومستشفى جامعة الفيوم بكامل طاقتهما لتخفيف العبء عن مستشفى الفيوم العام، مؤكدا أن هناك مشاكل طبية كثيرة تتعلق بالمجتمع والأمراض المعدية، حيث نواجه مشكلة مرضى القىء الدموى المصابين بفيروس بى أو سى وبأعداد كبيرة.

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