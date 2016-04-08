إسرائيل تطلب من مواطنيها عدم السفر إلى تركيا

طلبت هيئة مكافحة الإرهاب، من جميع الإسرائيليين الامتناع عن السفر كليًا إلى تركيا، والاصغاء لتحذيرها من التهديد الخطير الموجود هناك والمتمثل بتزايد حدة التهديدات الفورية لتنفيذ عمليات إرهابية في تركيا، مشددة على أن هذا التهديد يسري على جميع المواقع السياحية في تركيا.

وفي بيان نشره مكتب رئيس الحكومة جاء فيه: يطلب من السياح الإسرائيليين المتواجدين حاليًا في تركيا، عدم الوصول إلى المواقع السياحية المكتظة والاستماع إلى تعليمات أجهزة الأمن المحلية وإلى تقارير وسائل الإعلام ومغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن.

وأضافت: “نطلب من ذوي المواطنين الإسرائيليين المتواجدين حاليا في تركيا أن يحيطوهم علما حول تحذير السفر المذكور أعلاه”.

وذكرت أن درجة تهديد تحذير السفر هي درجة 2 (تهديد فعلي كبير) وهي تشمل توصية بالامتناع عن زيارة تركيا وينصح لأولئك الذين يتواجدون فيها بمغادرتها في أسرع وقت ممكن.