«تموين الأقصر» تضبط مصنع «آيس كريم» غير مرخص

مراسل «ONA»:

تمكنت إدارة التموين بمركز «إسنا» جنوب الأقصر، اليوم الجمعة، من ضبط مصنع غير مرخص، لإنتاج الآيس كريم به 64 ألف قطعة بسكويت مجهولة المصدر ومواد غذائية فاسدة.

جاء ذلك خلال الحملة التموينية، التي شنت بناءا على تعليمات عبد المنعم السباعى وكيل وزارة التموين بالأقصر، وبإشراف محمد بدر محافظ الأقصر، وبقيادة محمد صديق مدير عام إدارة تموين إسنا، وزكريا مغازى مدير الرقابة التموينية ومشاركة مفتشي الإدارة .

وتبين أن المصنع يعمل بدون ترخيص، ويملكه « محمد .ش.م » مقيم ببندر إسنا ، وضبط بداخله 64 ألف قطعة بسكويت مجهولة المصدر وملح فاسد متحجر، وعبوات ألوان صناعية ، وأكياس نشاء فاسد، و3 كيلو آيس كريم معد للتعبئة.

وكانت إدارة التموين بمركز«إسنا» قد ضبطت، الثلاثاء الماضي ، مصنعين غير مرخصين لإنتاج الآيس كريم بهما 41750 قطعة بسكويت مجهولة المصدر وبعض المواد الغذائية الأخرى فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي .