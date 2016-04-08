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«داعش» يبدأ بتجنيد مسني الموصل لمواجهة القوات الحكومية

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«داعش» يبدأ بتجنيد مسني الموصل لمواجهة القوات الحكومية «داعش» يبدأ بتجنيد مسني الموصل لمواجهة القوات الحكومية

عناصر تنظيم داعش – أرشيفية

أفادت وكالة “إي أف إي” الإسبانية استنادا إلى السلطات العراقية ببدء مسلحي “داعش” تشكيل وحدات عسكرية من مسني مدينة الموصل، وذلك نظرا لخسائره الفادحة في المعارك مع القوات الحكومية.

ونقلت الوكالة عن رئيس مجلس الأمن العامل في محافظة نينوى العراقية محمد إبراهيم بياتي قوله إن “داعش” يخطط لاستخدام هذه الوحدات في المعارك مع القوات الحكومية الزاحفة نحو الموصل.

لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن نشاط العسكريين المسنين اقتصر حتى اليوم على المشاركة في عرض عسكري بالموصل.

وأفاد التلفزيون العراقي في وقت سابق من يوم الجمعة بأن قوات مكافحة الإرهاب العراقية مدعومة بالتحالف الدولي وصلت إلى وسط بلدة هيت غرب البلاد وأجبرت مسلحي تنظيم “داعش” على الانسحاب من البلدة.

 

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