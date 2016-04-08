بالصور.. حول منزلك صالة ألعاب رياضية لممارسة تمارين صباحية كل يوم

تلعب التمارين الرياضية دورا كبيرا فى تكوين شكل الجسم، وتعطيه جاذبية، خاصة أنها تحرق الدهون بطريقة صحيحة وتكون العضلات التى هى أساس الشكل.

ويعتقد البعض أن التمارين الرياضية لا تتم إلا داخل صالات الألعاب، ما يجعلهم لا يمارسونها بسبب ضيق الوقت الذى لا يمكنهم من الذهاب للنوادى مثلا، لكن خبراء الرياضة يقدمون مجموعة من التمارين السهلة والبسيطة يمكن ممارستها يوميا فى المنزل حيث لا تستغرق وقتا طويلا.

وفى السياق كشف الموقع الأمريكى "جود هاوس" فى تقرير نشره مؤخرا عن 3 تمارين بسيطة يمارسها الرجل والمرأة فى الصباح وقبل التوجع إلى العمل، وهى:

تمارين شد الذراعين

>يتم هذا التمرين باستخدام كرة متوسطة الحجم، والجلوس على الأرض مع استقامة الظهر وثنى الركبة بزاوية 45 مع فتح الرجلين قليلا والإمساك بالكرة مع فرد الذراعين إلى الأمام فى خط مستقيم، والثبات على هذا الوضع حتى تنتهى من عد من 1 إلى 12 أو ما يقرب من دقيقتين.

تمرين منطقة الخصر

>يتم هذا التمرين بنفس وضعية الجلوس فى التمرين الأول، ثم ميل الجزء العلوى من الجسم إلى الجانب اليمين والعودة إلى منطقة الوسط، والميل إلى الجانب الأيسر والعودة إلى الوسط مع ثبات الكعبين على الأرض، ليستغرق ذلك دقيقتين.

تمارين الفخذين

موضوعات متعلقة..

بالصور.. تمارين لتخسيس البطن خلال أسابيع قليلة

>يتم هذا التمرين بوضع الكرة متوسطة الحجم فى منتصف ظهرك وتثبيتها فى أحد جدران المنزل ثم الجلوس فى وضع القرفصاء، والقيام مرة أخرى وتكرار هذه الحركة لمدة دقيقتين، حيث تعمل على شد أوتار الركبة والفخذين.

بالصور.. لتخسيس الكرش 6 تمارين رياضية ممكن نعملها فى البيت