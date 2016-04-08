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بالفيديو..المصريون لـ"الملك سلمان":أهلا بك فى بلدك يا أجدع شخصية فى العالم

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بالفيديو..المصريون لـ"الملك سلمان":أهلا بك فى بلدك يا أجدع شخصية فى العالم بالفيديو..المصريون لـ"الملك سلمان":أهلا بك فى بلدك يا أجدع شخصية فى العالم
فى الوقت الذى زعمت فى العديد من الأصوات الحاقدة، والمعادية لمصر، وشعبها ، وجود خلل كبير فى العلاقات المصرية ، كان للجانب السعودى رأى آخر ، بعدما قرر الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين زيارة ، فى رسالة واضحة وصريحة لأصحاب النفوس المريضة، تتلخص فى أن الشعب المصرى والسعودى، جسد واحد، لن يفرقه حاقد ولا خبيث.


>وحرصت كاميرا " 7 "، قناة اليوم السابع المصورة، على معرفة رأى المواطن المصرى، فى زيارة ملك السعودية، التى تعد الأولى للملك سلمان، وأعرب عدد من المواطنين عن سعادتهم الشديدة بتلك الزيارة، واصفين إياها بالتكاتف العربى الجديد، الذى يدفع بالدول العربية إلى الأمام.

الأمر الذى أكده أحد المواطنين، قائلا: "الزيارة أنهت جميع محاولات الوقيعة بين مصر والسعودية"، وأضاف آخر: " الملك سلمان أجدع شخصية فى العالم كله، وياريت العرب كلهم زيه"، فيما قال آخر: "نتمنى كل خير للبلدين".

كما وصف المواطنون الزيارة بالرائعة، لما تتضمنه من اتفاقيات فى جميع المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية، وقائل مواطن: "الملك سلمان مش غريب، وأنا بقوله أهلا بك فى بلدك الثانى مصر".


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