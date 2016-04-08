التونسية درة: «ليالي الحلمية» يحمل ذكريات جميلة معي بأجزاءه السابقة

كتب: هاني صابر

أكدت النجمة التونسية درة، أنها إختارت المشاركة في الجزء السادس من مسلسل «ليالي الحلمية» من ضمن الاعمال الدرامية التي عرضت عليها ، لما يحمله هذا المسلسل من ذكريات جميله معها بأجزاءه الخمسة السابقة .

وقالت درة في تصريح خاص لـ«ONA»، أنها سعيدة بالعمل والتواجد مع نجوم وأبطال المسلسل ، تحت قيادة عملاق الاخراج الدرامي مجدي أبو عميرة .

وأضافت ، أنها تحاول التنسيق في مواعيد التصوير بين هذا المسلسل ، ومسلسلها الدرامي الاخر في رمضان المقبل«الخروج» مع المخرج ماندو العدل .

المسلسل يشارك في بطولته النجمة إلهام شاهين وهشام سليم وصفية العمري ودرة و محمد عبد الحافظ وعدد كبير من الفنانين ، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وأيمن بهجت قمر ، ومن إخراج مجدي أبو عميرة .