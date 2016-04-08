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واشنطن: نحن على علم بتقارير عن أمريكى احتجز لفترة قصيرة باليمن

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واشنطن: نحن على علم بتقارير عن أمريكى احتجز لفترة قصيرة باليمن واشنطن: نحن على علم بتقارير عن أمريكى احتجز لفترة قصيرة باليمن
قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة إنها على علم بتقارير عن إطلاق سراح أمريكى بعد احتجازه لفترة قصيرة فى اليمن لكنها أوضحت أنها لا تستطيع تأكيد الحادث لاعتبارات تتعلق بقوانين الخصوصية.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية فى وقت سابق إن سلطنة عمان ساعدت فى إطلاق سراح مواطن أمريكى لم يكشف عن اسمه فى اليمن وأضافت أن الأمريكى "نقل هذا المساء من صنعاء إلى مسقط قبل عودته إلى بلاده."

وقال متحدث أمريكى "نحن على علم بتقارير بخصوص مواطن أمريكى احتجز لفترة قصيرة ثم أطلق سراحه فى اليمن.

"لن نتمكن من تقديم مزيد من المعلومات لاعتبارات تتعلق بالخصوصية."
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