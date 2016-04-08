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محافظ سوهاج يُقرر توصيل المرافق لسيدة عجوز استجابة لـ"اليوم السابع"

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محافظ سوهاج يُقرر توصيل المرافق لسيدة عجوز استجابة لـ"اليوم السابع" محافظ سوهاج يُقرر توصيل المرافق لسيدة عجوز استجابة لـ"اليوم السابع"
فى استجابة سريعة لما نشر على موقع "اليوم السابع" تحت عنوان "مأساة معمرة بسوهاج تبلغ 103 أعوام.. تعيش فى مسكن بلا ماء أو كهرباء وتنام على شمعة صغيرة".. قرر الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، اليوم الجمعة، توصيل مياه الشرب والكهرباء لمنزل الموطنة حميدة خلف، التى تعيش بناحية قرية سفلاق بمركز ومدينة ساقلتة خلال 48 ساعة.

وكلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة بالانتقال إلى منزلها، وانتقال طبيب باطنة وآخر رمد وسيارة إسعاف مجهزة لإجراء الكشف الطبى اللازم للسيدة وعلاجها على نفقة الدولة، على أن توفر مديرية التضامن الاجتماعى السلع والمواد الغذائية التى تحتاج إليها من خلال الجمعيات الأهلية، وتقدم لها المساعدات المالية بجانب معاش التضامن الاجتماعى الذى تتقاضاه شهريًا.

وصول سيارة الإسعاف للكشف على السيدة المسنة (1)

وصول سيارة الإسعاف للكشف على السيدة المسنة (2)

وصول سيارة الإسعاف للكشف على السيدة المسنة (3)


>مأساة معمرة بسوهاج.. تبلغ 103 أعوام تعيش فى مسكن بلا ماء أو كهرباء وتنام على شمعة صغيرة.. تعانى من عدة أمراض وترى بعين واحدة..وتتقاضى معاشا لا يكفى لسد احتياجاتها وتطالب المسئولين بإدخال المرافق
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