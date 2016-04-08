في_إنجلترا – 3 جولات في شهر- اقتراب حلم منتظر من 132 عاما.. وصراع رباعي مجنون

خط النهاية يقترب والصراع يشتد فمن الذي يستطيع حسم كل شيء لصالحه ويسطر لنفسه تاريخا جديدا؟

وأقيمت ثلاث جولات من الدوري الإنجليزي خلا ما يقرب من شهر وهم الـ30 و31 و32 وذلك بسبب فترة التوقف الدولي.

قبل انطلاق تلك الجولات كان ليستر سيتي متصدرا للترتيب بفارق خمس نقاط عن ملاحقه توتنام، وثماني نقاط عن أرسنال صاحب المركز الثالث.

فيما جاء مانشستر سيتي رابعا بـ50 نقطة، يليه وست هام برصيد 49 نقطة، ومانشستر يونايتد بـ47 نقطة، ثم ليفربول بـ44 نقطة، وستوك سيتي بـ43 نقطة، وأخيرا ساوثامبتون تاسعا بـ41 نقطةـ وتشيلسي عاشرا بـ40 نقطة.

فكيف تغير الموقف بعد خوض ثلاث جولات في ظل أن هناك بعض الفرق التي لديها مباراة أو اثنتين مؤجلة حتى الآن؟ FilGoal.com يستعرض.

الجولة 30

أقيمت خمس مباريات خلال تلك الجولة فتعادل مانشستر سيتي سلبيا مع نورويتش سيتي، وتغلب ساوثامبتون بهدفين لهدف على حساب ستوك سيتي، وفاز بورنموث على سوانزي بثلاثة أهداف لهدفين.

فيما دهس قطار توتنام منافسه أستون فيلا بهدفين دون رد، وأخيرا حقق ليستر سيتي المطلوب وانتصر على نيوكاسل بهدف مقابل لا شيء.

سُجل خلال تلك المباريات 11 هدفا لم يكن من بينهم أي ركلة جزاء أو أهداف عكسية.

تم إشهار البطاقات الصفراء ثماني مرات مقابل حالة طرد واحدة.

ومازال هناك خمس مباريات مؤجلة في تلك الجولة بين كل من ليفربول وتشيلسي، سندرلاند وإيفرتون، أرسنال ووست بروميتش، مانشستر يونايتد وكريستال بالاس، وست هام وواتفورد.

الجولة 31

شهدت تلك الجولة عدة مباريات مثيرة كان أبرزها تلك التي استطاع فيها ساوثامبتون قلب الطاولة على ليفربول بعدما تأخر بهدفين دون رد وأضاع ركلة جزاء لتقليص النتيجة، إلى الفوز في النهاية بثلاثة أهداف لهدفين.

فيما استمر ليستر سيتي في طريقته المعهودة في الفوز مؤخرا بهدف دون رد وكان ذلك الانتصار تلك المرة على حساب مضيفه كريستال بالاس العنيد.

فيما انتصر أرسنال خارج ملعبه أمام إيفرتون بهدفين دون رد، وتغلب توتنام على بورنموث بثلاثية مقابل لا شيء.

فيما خطف تشيلسي تعادلا قاتلا أمام وست هام بملعبه ستامفورد بريدج بهدفين لكل فريق.

ونجح مانشستر يونايتد في الفوز بدربي المدينة على حساب جاره سيتي بهدف دون رد سجله الشاب ماركوس راشفورد، ما جعل الصراع على المركز الرابع يشتد كثيرا.

سُجل خلال تلك الجولة 23 هدفا من بينهم ركلة جزاء واحدة فيما لم يكن هناك أي أهداف عكسية.

تم إشهار 34 بطاقة صفراء ولم يكن هناك أي حالة طرد.

الجولة 32

تعطل توتنام مجددا في المسابقة بعدما تعادل إيجابيا بهدف لمثله أمام ليفربول ليمنح ليستر سيتي فرصة في الابتعاد أكثر بصدارة الدوري بعدما تغلب بهدف مقابل لا شيء على ساوثامبتون.

وانتقم أرسنال من واتفورد بعدما أخرجه من كأس الاتحاد الإنجليزي ليسقطه برباعية دون رد، وبذات النتيجة تغلب تشيلسي على مضيفه أستون فيلا.

فيما تغلب مانشستر يونايتد على إيفرتون العنيد بهدف دون رد، بينما سقط وست هام في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام كريستال بالاس، ليستمر الصراع على المقاعد الأوروبية مشتدا للغاية.

سُجل خلال تلك الجولة 29 هدفا من بينهم ركلتي جزاء ولم يكن هناك أي أهداف عكسية.

تم إشهار الإنذارك 26 مرة وكان هناك حالتي طرد في تلك الجولة.

الموقف الحالي

مع تبقي ست مباريات على نهاية الموسم الصراع على اللقب يبدو إنه يسير في اتجاه ليستر سيتي لإكمال حلمه التاريخي بالظفر بالبطولة للمرة الأولى له منذ إنشائه عام 1884 أي منذ 132 عاما.

وتحتل كتيبة المدرب كلاوديو رانييري صدارة المسابقة برصيد 69 نقطة بفارق سبع نقاط عن توتنام ملاحقه.

أما أرسنال فيأتي ثالثا برصيد 58 نقطة، ثم مانشستر سيتي رابعا بـ54 نقطة، يليه جاره يونايتد خامسا بـ53 نقطة، ثم وست هام سادسا بـ51 نقطة.

وكل تلك الفرق لها مباراة مؤجلة حتى الآن، فمن من بين ذلك الرباعي سوف يستطيع حجز مقعدا مؤهل لدوري أبطال أوروبا، ومن منهم سيتجه للدوري الأوروبي؟

أما ساوثامبتون فيحتل المركز السابع بـ47 نقطة، يليه ستوك سيتي بنفس الرصيد، ثم ليفربول تاسعا بـ45 نقطة وله مباراتان مؤجلتان، وأخيرا تشيلسي عاشرا بـ44 نقطة.