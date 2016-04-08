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إبراهيموفيتش: أريد سلسلة أفلام عني مثل رامبو

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إبراهيموفيتش: أريد سلسلة أفلام عني مثل رامبو إبراهيموفيتش: أريد سلسلة أفلام عني مثل رامبو

أكد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم باريس سان جيرمان أنه يريد صنع سلسلة أفلام عن حياته مثل سلسلة رامبو الشهيرة للمثل الأمريكي سيلفستر ستالوني.

زلاتان إبراهيموفيتش – 34 عاما – اقترب من الرحيل عن ناديه إذ ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري في ظل تلميحاته لعدم نيته في التجديد.

وقال زلاتان لصحيفة داجنس اندستري السويدية "هناك الكثير من الناس يصنعون أفلاما عني وعن حياتي وكيف صنعت أموالي".

وتابع "لكنه من الواضح إذا كان موضوع الفيلم هو أنا فيجب أن أقوم به أنا".

وأردف "هناك مفاوضات تتم ويمكننا صنع الكثير من الأفلام عني، سيكون مثل سلسلة رامبو.. يمكننا أن نصنع سلسلة إبرا كادابرا من الجزء الأول للعاشر".

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