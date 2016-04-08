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مورينيو يتحدث عن ' تدريب منتخب سوريا ' ويؤكد: انتظروني الموسم المقبل

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مورينيو يتحدث عن ' تدريب منتخب سوريا ' ويؤكد: انتظروني الموسم المقبل مورينيو يتحدث عن ' تدريب منتخب سوريا ' ويؤكد: انتظروني الموسم المقبل

الأمور لم تتوقف فقط عند صورة لخطاب من مسؤولي منتخب سوريا من أجل جلب جوزيه مورينيو، ولا عن تصريحات رئيس الاتحاد برغبته في قيادة البرتغالي لمنتخب بلاده. الآن جاء دور سبيشال وان للحديث عن الأمور.

الاتحاد السوري لكرة القدم أعلن أنه أرسل عرضا رسميا لوكيل المدرب البرتغالي مورينيو لتولي تدريب لحجز مقعد في كأس العالم روسيا 2018. (طالع التفاصيل)

وتواصل FilGoal.com في وقت سابق مع رئيس الاتحاد السوري والذي بدوره أكد رغبته في التعاقد مع مورينيو. (طالع التفاصيل)

والآن البرتغالي "الفريد من نوعه" تحدث عن منتخب سوريا قائلا: "العمل مع منتخب سوريا يعطيني عملا شريفا ومحترما بكل تأكيد".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي من البرتغال يوم الجمعة ونقلته صحيفة (زيرو زيرو) البرتغالي "ولكن تدريب منتخب سوريا لا يتناسب مع ملفي الشخصي. سيناريو غير واقعي".

انتظروني

وتحدث مورينيو عن خطوته المقبلة قائلا: "لدي العديد من العروض. والآن في مرحلة اتخاذ القرار ووضع اللمسات الأخيرة".

وأوضح "في نهاية الموسم الحالي الكل سيعلم أن سأكون. انتظروني".

وأكمل حديثه قائلا: "سأقوم بأخذ أفكاري حيث الفريق الذي سأدربه الموسم المقبل. سأكون في المكان الذي أريده حقا".

"أريد أن أدرب فريق في دوري صعب. لا أريد أهداف سهلة".

جوارديولا

وتطرق مورينيو في حديثه عن بيب جوارديولا مدرب بايرن ميونيخ الحالي ومانشستر سيتي الموسم المقبل قائلا: "هو يعرف أين سيدرب الموسم المقبل. وأنا لا أعرف أين سأدرب".

وأتم مازحا "المؤكد أنني لن أدرب إستوريل البرتغالي أو باكوس دي فيريرا البرتغالي أيضا. لأن الثنائي لن يقوم بتغيير مدربه".

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فيديو اليوم السابع

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