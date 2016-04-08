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وزير العمل الفلسطيني يصل للمشاركة في مؤتمر المنظمة العربية

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وزير العمل الفلسطيني يصل للمشاركة في مؤتمر المنظمة العربية وزير العمل الفلسطيني يصل للمشاركة في مؤتمر المنظمة العربية

مطار القاهرة الدولي – أرشيفية

وصل مطار القاهرة الدولي الدكتور مأمون أبو شهلا وزير العمل الفلسطيني ، علي رأس وفد في زيارة لمصر يشارك خلالها في مؤتمر منظمة العمل العربية الدورة رقم 43 المقرر عقده خلال الفترة من 10 الي 17 من الشهر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح .

وقام فريق من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة المهندس حمدى عبد العزيز الشيخ مديرًا عامًا العلاقات العامة بالمطار، باستقبال وزير العمل الفلسطيني والوفد المرافق وانهاء اجراءات وصولهم.

ويشارك في فاعليات المؤتمر وزراء العمل ورؤساء الاتحادات العمالية ورؤساء غرف التجارة والصناعة من الدول العربية، وكذلك الأمين العام لجامعة الدول العربية وعدد من رؤساء المنظمات العربية والدولية والسفراء العرب و كبار الشخصيات العربية والدولية.

 

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