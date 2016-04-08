أخبار عاجلة

انفجار قنبلة داخل كنيسة مار جرجس بطنطا.. وسقوط قتلى ومصابين -
رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر العمل العربي بمشاركة 21 وزيرًا -
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن -
انفجار داخل كنيسة مارجرجس بطنطا.. وأنباء عن سقوط ضحايا -
8 الصبح - عـــاجـــل : إنفجار بمحيط كنيسة مارجرجس بطنطا وأنباء عن سقوط ضحايا -
تعزيز الخدمات الأمنية بالإسكندرية لتأمين احتفالات "أحد السعف" -
8 الصبح - محافظ الشرقية يكشف إستعدادات المحافظة لتوريد القمح من المزارعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث عن خطة تطوير المنظومة الصحية والمستشفيات الكبرى بالمحافظة -
8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

جيهان منصور: تصريحات «ترامب» عن بناء سور حول أمريكا «هرطقة سياسية»

Google+ Print
جيهان منصور: تصريحات «ترامب» عن بناء سور حول أمريكا «هرطقة سياسية» جيهان منصور: تصريحات «ترامب» عن بناء سور حول أمريكا «هرطقة سياسية»

قالت الإعلامية جيهان منصور، إن الرئيس الأمريكى باراك أوباما كان له تصريح انتقد فيه المرشحان للرئاسة الأمريكية دونالد ، وتيد كروز، عن السياسة الخارجية، وقال: “السياسات الخارجية لكروز وترامب تقلق أمريكا وتتسبب فى خطر كبير فى علاقاتها مع جيرانها”، موضحة أن هذا التصريح يشير إلى موضوع السور الذى يريد دونالد ترامب بناؤه على حدود أمريكا والمكسيك، وأن المكسيكيين هم من يمولوا ثمن السور، واصفة ذلك بأنه “هرطقة سياسية”.

وأشارت جيهان منصور، خلال تقديمها برنامج “من أمريكا”، على فضائية “النهار اليوم”، إلى فوز تيد كروز على منافسه التقليد ترامب، بالحزب الجمهورى، بالانتخابات التمهيدية الأمريكية، بنسبة 48% لتروز، و35 % لترامب، موضحة أن الأسبوع الماضى شهد تلاسن لفظى و”حرب قذرة” بين المرشحين، لأن الموضوع دخل فى الزوجات، حيث تم نشر صورة لزوجة “ترامب” وهى شبه عارية، ورد الأخير بنشر صور 5 عاشقات لـ”تروز” بجانب زوجته.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
المسلماني: مستشارو ترامب عرضوا عليه اغتيال بشار الأسد

المسلماني: مستشارو ترامب عرضوا عليه اغتيال بشار الأسد

الغيطي: «ترامب لم يكن في نيته ضرب سوريا.. وأُجبر على التنفيذ»

الغيطي: «ترامب لم يكن في نيته ضرب سوريا.. وأُجبر على التنفيذ»

مساء dmc - الضربة الأمريكية لسوريا .. وتعقيب ترامب وآراء الدول العربية على هذه الضربة

مساء dmc - الضربة الأمريكية لسوريا .. وتعقيب ترامب وآراء الدول العربية على هذه الضربة

ترامب للجيش الأمريكي بعد قصف سوريا: مثال جيد لأمريكا والعالم

ترامب للجيش الأمريكي بعد قصف سوريا: مثال جيد لأمريكا والعالم