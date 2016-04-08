جيهان منصور: تصريحات «ترامب» عن بناء سور حول أمريكا «هرطقة سياسية»

قالت الإعلامية جيهان منصور، إن الرئيس الأمريكى باراك أوباما كان له تصريح انتقد فيه المرشحان للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، وتيد كروز، عن السياسة الخارجية، وقال: “السياسات الخارجية لكروز وترامب تقلق أمريكا وتتسبب فى خطر كبير فى علاقاتها مع جيرانها”، موضحة أن هذا التصريح يشير إلى موضوع السور الذى يريد دونالد ترامب بناؤه على حدود أمريكا والمكسيك، وأن المكسيكيين هم من يمولوا ثمن السور، واصفة ذلك بأنه “هرطقة سياسية”.

وأشارت جيهان منصور، خلال تقديمها برنامج “من أمريكا”، على فضائية “النهار اليوم”، إلى فوز تيد كروز على منافسه التقليد ترامب، بالحزب الجمهورى، بالانتخابات التمهيدية الأمريكية، بنسبة 48% لتروز، و35 % لترامب، موضحة أن الأسبوع الماضى شهد تلاسن لفظى و”حرب قذرة” بين المرشحين، لأن الموضوع دخل فى الزوجات، حيث تم نشر صورة لزوجة “ترامب” وهى شبه عارية، ورد الأخير بنشر صور 5 عاشقات لـ”تروز” بجانب زوجته.