أخبار عاجلة

انفجار قنبلة داخل كنيسة مار جرجس بطنطا.. وسقوط قتلى ومصابين -
رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر العمل العربي بمشاركة 21 وزيرًا -
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن -
انفجار داخل كنيسة مارجرجس بطنطا.. وأنباء عن سقوط ضحايا -
8 الصبح - عـــاجـــل : إنفجار بمحيط كنيسة مارجرجس بطنطا وأنباء عن سقوط ضحايا -
تعزيز الخدمات الأمنية بالإسكندرية لتأمين احتفالات "أحد السعف" -
8 الصبح - محافظ الشرقية يكشف إستعدادات المحافظة لتوريد القمح من المزارعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث عن خطة تطوير المنظومة الصحية والمستشفيات الكبرى بالمحافظة -
8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الولادة طبيعيا بعد القيصرية.. تعرفى على العوامل والمخاوف

Google+ Print
الولادة طبيعيا بعد القيصرية.. تعرفى على العوامل والمخاوف الولادة طبيعيا بعد القيصرية.. تعرفى على العوامل والمخاوف
كثير من السيدات اللاتى خضعن للولادة القيصرية يرغبن فى أن يلدن فى المرة القادمة بطريقة طبيعية، لأسباب تخصهن، وكثير من السيدات تطرحن التساؤل المهم: هل الولادة الطبيعية ممكنة بعد القيصرية؟!

وأوضح الدكتور جلال زكى - استشارى النساء والتوليد - أن الولادة الطبيعية رغبة لدى كثير من السيدات اللائى خضعن للولادة القيصرية من قبل، والرأى العلمى يؤكد احتمال الولادة الطبيعية فى المرة الثانية أمر نسبى للغاية، لا يمكن تحديده وتعميمه، فهو يختلف من حالة لأخرى ومن ظروف ولادة لأخرى.

عوامل الولادة الطبيعية بعد الولادة القيصرية
>

وأضاف الدكتور جلال: "يعتمد التحديد على أكثر من عنصر وعامل، منها تاريخ الحالة المرضى، وأسباب ولادتها قيصريا فى المرة الأولى، وإذا كانت هناك موانع لولادتها طبيعيا من عدمه، كأن يخشى الأطباء من تمزق الجرح القيصرى القديم، كذلك الفترة بين الحمل والثانى فهذه ككلها عوامل تحدد بشكل كبير إمكانية الولادة الطبيعية من عدمه، بجانب عدد الولادات القيصرية التى خضعت لها المرأة، فكلما زادت هذه الولادات قلت فرص الولادة الطبيعية بنسبة كبيرة للغاية.

بعض مخاوف الولادة الطبيعية بعد الولادة القيصرية
>

ويخشى الطبيب المعالج من المضاعفات التى قد تتعرض لها السيدة أثناء الولادة الثانية، مثل النزيف، ومشكلات الجرح القديم، والإضرار بالرحم، وكلها رغم ندرتها يخشى الأطباء من تعريض المرأة لأى منهم، وعلى كل حامل أن تتفاهم مع طبيبها، لتعرف مدى إمكانية حدوث ولادته طبيعيا أم لا.

موضوعات متعلقة..


>والقيصرى مصدر دخل للأطباء.. استاذ نساء: 90% من الحوامل يفترض أن يلدن طبيعيا

الولادات القيصرية.. ضرورة طبية ملحة أم بيزنس؟.. خبير بالسياسة الصحية: مصر فى المرتبة الأولى عالميا بزيادة 50% خلال 8 سنوات.. وأطباء نساء وتوليد: فارق العائد المادى وضعف الثقافة والاستسهال أبرز الأسباب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر