الولادة طبيعيا بعد القيصرية.. تعرفى على العوامل والمخاوف

كثير من السيدات اللاتى خضعن للولادة القيصرية يرغبن فى أن يلدن فى المرة القادمة بطريقة طبيعية، لأسباب تخصهن، وكثير من السيدات تطرحن التساؤل المهم: هل الولادة الطبيعية ممكنة بعد القيصرية؟!

وأوضح الدكتور جلال زكى - استشارى النساء والتوليد - أن الولادة الطبيعية رغبة لدى كثير من السيدات اللائى خضعن للولادة القيصرية من قبل، والرأى العلمى يؤكد احتمال الولادة الطبيعية فى المرة الثانية أمر نسبى للغاية، لا يمكن تحديده وتعميمه، فهو يختلف من حالة لأخرى ومن ظروف ولادة لأخرى.

عوامل الولادة الطبيعية بعد الولادة القيصرية

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بعض مخاوف الولادة الطبيعية بعد الولادة القيصرية

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وأضاف الدكتور جلال: "يعتمد التحديد على أكثر من عنصر وعامل، منها تاريخ الحالة المرضى، وأسباب ولادتها قيصريا فى المرة الأولى، وإذا كانت هناك موانع لولادتها طبيعيا من عدمه، كأن يخشى الأطباء من تمزق الجرح القيصرى القديم، كذلك الفترة بين الحمل والثانى فهذه ككلها عوامل تحدد بشكل كبير إمكانية الولادة الطبيعية من عدمه، بجانب عدد الولادات القيصرية التى خضعت لها المرأة، فكلما زادت هذه الولادات قلت فرص الولادة الطبيعية بنسبة كبيرة للغاية.ويخشى الطبيب المعالج من المضاعفات التى قد تتعرض لها السيدة أثناء الولادة الثانية، مثل النزيف، ومشكلات الجرح القديم، والإضرار بالرحم، وكلها رغم ندرتها يخشى الأطباء من تعريض المرأة لأى منهم، وعلى كل حامل أن تتفاهم مع طبيبها، لتعرف مدى إمكانية حدوث ولادته طبيعيا أم لا.

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