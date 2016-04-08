الاحتلال يعتقل فلسطينيين ونشطاء إسرائيليين لقمع مسيرات سلمية فى رام الله

>قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلى مسيرات سلمية أسبوعية نظمها أهالى القرى الفلسطينية بمشاركة "مجموعة مقاتلون من أجل السلام" والقوى الوطنية والإسلامية، ونشطاء سلام إسرائيليون، والعشرات من المتضامنين الأجانب.

وأصيب مواطن بجروح والعشرات بحالات اختناق، فى رام الله اليوم الجمعة أثناء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلى مسيرة بلعين الأسبوعية، حيث أفاد المنسق الإعلامى للجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان فى بلعين راتب أبو رحمة، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، والغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، صوب المشاركين فى المسيرة عند اقترابهم من جدار الفصل العنصرى القديم، ما أدى لإصابة رئيس المجلس القروى باسل منصور (40 عاما) بقنبلة غاز فى قدمه.

وفى قلقيلية، أصيب شابان بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، وآخران بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلى مسيرة سلمية نظمها أهالى قرية عزبة الطبيب قرب مدينة قلقيلية، بمشاركة "مجموعة مقاتلون من أجل السلام".

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال اعتقلوا، كذلك، شابا من القرية وأربعة نشطاء إسرائيليين، واقتادوهم إلى معسكر قريب، كما أصيب شاب بجروح وعشرات بالاختناق بعد قمع قوات الاحتلال الإسرائيلى مسيرة قرية كفر قدوم، شرق قلقيلية، الأسبوعية السلمية، المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية الرئيسي، المغلق بقرار من سلطات الاحتلال منذ أكثر من 13 عاماً.

وقال منسق المقاومة الشعبية فى كفر قدوم مراد شتيوى إن جيش الاحتلال اقتحم القرية، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز السام المسيل للدموع، والرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، ما أدى لإصابة شاب، يبلغ من العمر 19 عاما، إلى جانب إصابة عشرات المواطنين باختناق.

وفى كفر قدوم، وخلال المسيرات الأسبوعية، أصاب جنود الاحتلال 14 طفلا بالرصاص الحى والأطراف، إلى جانب اعتقال 6 أطفال قضوا أحكاما تتراوح بين 4-6 أشهر فى سجون الاحتلال.

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