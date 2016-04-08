أول مبعوث صينى لدى سوريا: ملتزمون بالسعى للتوصل إلى تسوية سياسية

> أكد أول مبعوث صينى خاص إلى سوريا شيه شياو يان اليوم الجمعة التزام بلاده التام بالسعى للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية ووقف العنف وحل النزاعات هناك عبر اطلاق عملية سياسية شاملة ومن خلال الحوار والمفاوضات التى تضم جميع الأطراف ذات الصلة.

وقال شيه، فى أول تصريحات صحفية يدلى بها منذ توليه المنصب، أن الصين ستحاول الاتصال بجميع الأطراف بطريقة فعالة، وذلك للتنسيق والتواصل بشكل أفضل وللاستمرار فى لعب دور بناء لتحقيق تسوية ملائمة ودائمة للقضية السورية.

وأشار إلى أنه وبسبب موقف الصين الموضوعى والعادل من قضية سوريا فإنه أصبح هناك عدد متزايد من الأصوات الدولية التى تدعوها إلى لعب دور أكبر فى حل الأزمة.

كانت الصين أعلنت الأسبوع الماضى تعيين الدبلوماسى المخضرم شيه كأول مبعوث خاص لها للقضية السورية، مؤكدة سعيها الدائم، بوصفها أحد الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الدولى، للتوصل إلى حل مناسب للقضية السورية.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن المبعوث الجديد كان يعمل حتى وقت قريب سفيرا لبكين لدى اثيوبيا والإتحاد الأفريقى، وأشارت إلى أنه من خلال خطوة تعيينه ستسهم الصين بحكمتها ومقترحاتها فى تسهيل محادثات السلام السورية.

ودائما ما تؤكد الصين ايمانها بأن محادثات السلام هى المخرج الوحيد لحل الأزمة السورية، وتدعو الأطراف المتناحرة فى سوريا إلى أن يلتقوا فى منتصف الطريق ويسعوا لايجاد أرضية مشتركة وتضييق دائرة الخلافات.

ومنذ أكثر من أسبوعين، شدد المتحدث بإسم الخارجية الصينية فى تصريح لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط ببكين على مساندة بلاده للمحادثات المباشرة بين طرفى الصراع فى سوريا، معربا عن أمله فى أن تقوم الأطراف المتصارعة بالاتفاق على حل وسط للتوصل إلى تسوية فى أسرع وقت ممكن.

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