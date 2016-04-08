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التحالف العربى يعلن استعداده الإلتزام بوقف إطلاق النار فى اليمن

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التحالف العربى يعلن استعداده الإلتزام بوقف إطلاق النار فى اليمن التحالف العربى يعلن استعداده الإلتزام بوقف إطلاق النار فى اليمن
قال متحدث باسم التحالف الذى تقوده المملكة العربية ويقف وراء الحملة العسكرية ضد المتمردين الحوثيين فى اليمن أن التحالف مستعد للإلتزام بوقف إطلاق النار طالما التزم المتمردون بقرار مجلس الأمن الذى يدعو الى انسحابهم من المدن اليمنية.

وقال العميد أحمد عسيرى للأسوشيتد برس اليوم الجمعة أن على الحوثيين إظهار التزامهم بمحادثات السلام المقررة فى 18 أبريل الجارى والتى قد تسفر عن تسوية سياسية.

وأضاف ان على المتمردين الإعتراف بحكومة الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى وتسليم أسلحتهم الثقيلة.

وكان المتمردون الذى يتلقون دعما من إيران يتفاوضون مع السعوديين فى الأسابيع الماضية حول عملية تبادل للأسرى ووقف القتال على طول الحدود اليمنية السعودية.
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