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أستاذ كبد: فيروس B يكون أكثر شراسة عند علاج C لدى المصابين بالفيروسين

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أستاذ كبد: فيروس B يكون أكثر شراسة عند علاج C لدى المصابين بالفيروسين أستاذ كبد: فيروس B يكون أكثر شراسة عند علاج C لدى المصابين بالفيروسين
كشف الدكتور عاصم الشريف أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بكلية الطب جامعة الأزهر، عن أن فيروس بى ينشط ويصبح أكثر شراسة أثناء علاج فيروس سى عند المصابين بالفيروسين بى وسى معا.

وأوضح الدكتور عاصم الشريف فى مؤتمر الجمعية القومية لأمراض الكبد والجهاز الهضمى المنعقد حاليًا بالفيوم: عندما يصاب الشخص بفيروس سى مع فيروس بى يتأثر كبده بشدة، موضحا أن تأثير الفيروسين على الكبد أشد وأشرس من فيروس واحد، عندما يصاب الشخص بالفيروسين معا يتعرض لمضاعفات بنسبة أكبر.

وأشار أستاذ الكبد والجهاز الهضمى إلى أن المصاب بالفيروسين يصاب بتليف وفشل وظائف الكبد وسرطان الكبد بنسبة أعلى كثيرا من إصابة الكبد بفيروس واحد، مشيرا إلى أن تشخيص إصابة المريض بفيروس سى وبى معا بدقة يحتاج خبرة طبية عالية تمكن الطبيب من متابعة الحالة بدقة، لتجنيب المريض مضاعفات شراسة أى من الفيروسين لأنه عند علاج أحد الفيروسين يزداد نشاط الآخر ويكون أكثر تأثيرا على الكبد.

وأكد الدكتور عاصم الشريف أن البروتوكولات العلاجية الجديدة تفضل علاج فيروس سى أولا لأنه أكثر تأثيرا على الكبد ويجب الأخذ فى الاعتبار المتابعة الشديدة للمريض حتى لا ينشط فيروس بى، ويكون له آثار سلبية على الكبد، مشيرا إلى أن البروتوكولات العالمية لم تذكر علاجا محددا لعلاج الفيروسين معا وبالتالى فإن هذه الحالة تحتاج خبرة كبيرة لعلاجها.

مصر تستعرض نتائج علاجات فيروس سى بمؤتمر "الأوروبية للكبد"
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مصر 365

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