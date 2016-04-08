زيدان: جيمس أخطأ

(إفي): اعترف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بأن الكولومبي جيمس رودريجيز أخطا خلال تمرينات الإحماء في فولفسبورج عندما ضحك على تعليق من المعد البدني بينما كان الريال مهزوما بهدفين نظيفين أمام الفريق الألماني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي قبل مواجهة إيبار غدا في الجولة الـ32 من الدوري الإسباني لكرة القدم "جيمس يدرك إنها لحظة استمرت ثلاث ثوان ولكنه يعي تماما ما الذي يمكن أن يتسبب فيه تصرف كهذا. إنه يتعلم أيضا من هذه الأشياء".

وأضاف "ما حدث لا يؤثر كثيرا فيما يفكر فيه خاميس. إنه يركز رغم انه أمر لم يعجبه هو أو أي شخص آخر، ولكن علينا أن ننحيه جانبا. هو يشارك في المشروع مثل الباقين".

ويعد الكولومبي البالغ من العمر 24 عاما من أبرز المرشحين للرحيل عن صفوف الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بحسب العديد من التقارير الصحفية، لتذبذب مستواه البدني خلال هذا الموسم وجلوسه على مقاعد البدلاء سواء تحت قيادة المدرب السابق رافا بنيتيز أو "زيزو".