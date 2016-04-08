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مقتل إمام جامع ونجله إثر انفجار عبوة ناسفة بمحافظة ديالى شمال العراق

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مقتل إمام جامع ونجله إثر انفجار عبوة ناسفة بمحافظة ديالى شمال العراق مقتل إمام جامع ونجله إثر انفجار عبوة ناسفة بمحافظة ديالى شمال العراق

>قتل مدنيان نتيجة انفجار عبوة ناسفة اليوم الجمعة فى قرية بقضاء المقدادية فى محافظة ديالى شمال شرقى العراق.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية العميد سعد معن - فى تصريح صحفى اليوم - إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من جامع "الفلاح" فى منطقة العمرانية بناحية الوجيهية التابعة لقضاء المقدادية؛ أسفرت عن مقتل مدنيين اثنين.

وأوضحت مصادر محلية أن القتيلين هما الشيخ فرحان عبد الله غيدان الدليمى وهو إمام وخطيب جامع الفلاح فى قرية العمرانية وولده، مشيرة إلى أن عبوة ناسفة انفجرت عقب خروجهما من الجامع.

وشهد قضاء المقدادية مؤخرا العديد من التفجيرات الإرهابية تبناها تنظيم (داعش)، إضافة إلى عمليات قتل واختطاف واعتداء على خلفية طائفية تنفذها مجموعات مسلحة منفلتة.. وكان آخر التفجيرات فى 29 فبراير الماضي، حيث فجر انتحارى يرتدى حزاما ناسفا نفسه مستهدفا مجلس عزاء بقضاء المقدادية؛ مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى
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