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دى ميستورا: مجموعة دعم سوريا راضية عما تفعله موسكو لمحاربة داعش

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دى ميستورا: مجموعة دعم سوريا راضية عما تفعله موسكو لمحاربة داعش دى ميستورا: مجموعة دعم سوريا راضية عما تفعله موسكو لمحاربة داعش

> أكد المبعوث الأممى الخاص إلى سوريا ستيفان دى ميستورا اليوم الجمعة أن أعضاء فريقى العمل التابعين لمجموعة دعم سوريا راضون عما تفعله موسكو من أجل محاربة "داعش" فى البلاد.

وأوضح دى ميستورا - فى كلمة ألقاها خلال أعمال المؤتمر الدولى الخاص بمنع التطرف العنيف فى جنيف أوردتها قناة ( روسيا اليوم ) - أن أعضاء الفريقين، اللذين تجرى جلساتهما بهذه المدينة، بحثوا فى 7 أبريل نتائج تحرير مدينة تدمر السورية.

وقال المبعوث الأممى فى هذا السياق: "إننا راضون جدا عما تفعله روسيا هناك... إنه من الممكن إيقافهم (مسلحى داعش)، ولا بد من القيام بذلك".

ودعا دى ميستورا جميع القوى الدولية إلى محاربة "داعش" باستخدام القوة العسكرية وليس من خلال الكلام فحسب، وأضاف دى ميستورا أن أعضاء الفريقين بحثوا أيضا مسألة مصادر تمويل "داعش"، مشيرا إلى أنه من الضرورى قطع جميع الإمدادات، التى يحصل عبرها التنظيم الإرهابى على الدعم المالى.
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