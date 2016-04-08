مصرع شابين وإصابة آخرين بمشاجرتين فى السويس

قتل شابان فى مشاجرتين مختلفتين بالسويس، فيما أصيب اثنان آخران تم ضبط المتهمين، وتحرر محضران بالواقعتين، وتولت نيابتا الأربعين وفيصل التحقيقات.

وكان اللواء مجدى عبد العال مدير أمن السويس قد تلقى إخطارا من العميد محمد والى مدير إدارة البحث الجنائى بمقتل "عصام.ع.ع" 30 سنة إثر إصابته بجرح نافذ من الجهة اليسرى من الصدر، وإصابة شقيقه أحمد موظف بجرح نافذ أسفل الإبط، وذلك نتيجة مشاجرة بسبب خلافات مالية مع آخرين.

وتبين أن المجنى عليه كان يشترى من كشك سجائر دون سداد المبالغ المالية وتأجيل السعر، وعندما طالبه صاحب الكشك بسداد المبالغ المستحقة عليه، امتنع وتطورت المشكلة إلى أن قام صاحب الكشك الكائن بمنطقة شل خلف منطقة سليم الحى وحى الكويت بإخراج سلاح أبيض وسداد طعنات نافذة للمجنى عليه وشقيقه بصحبة آخرين انتقل العميد عمر زغلول مأمور قسم شرطة الأربعين للوقوف على الواقعة.

وتمكن الرائد أحمد عبيد رئيس مباحث قسم شرطة الأربعين من ضبط المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكانت الواقعة الثانية عندما تلقى الرائد على جابر رئيس مباحث قسم شرطة فيصل بلاغا بمقتل "حسن.م.م" 26 سنة سائق سيارة أجرة إثر إصابته بطلق نارى دخل من الذقن وخرج من الرقبة من الخلف، وتبين أن سبب المشاجرة وجود خلافات بين عمر الشقيق الأصغر للمجنى عليه وبين المتهم الذى يدعى "مصطفى" فى مقهى و"سايبر نت".

واستعان المتهم بشخص يدعى "زيكا" فيما استعان عمر بشقيقه "المجني عليه" وتطور المشاجرة إلى أن أخرج المتهمان سلاحا ناريا "فرد خرطوش" أطلقوا النار على المجنى عليه حتى خرجت الطلقة من خلف الرقبة، تم نقل المصاب إلى مستشفى السويس العام وتولت النيابة التحقيق.

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