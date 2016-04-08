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القبض على عاطلين سرقا طالبًا بالإكراه فى الإسماعيلية

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القبض على عاطلين سرقا طالبًا بالإكراه فى الإسماعيلية القبض على عاطلين سرقا طالبًا بالإكراه فى الإسماعيلية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث قسم ثالث الإسماعيلية من القبض عاطلين اتهمهما طالب بسرقة تليفونه المحمول بالإكراه أثناء سيره بالطريق العام.

وكان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورد بلاغ للعميد شريف وجيه مأمور قسم شرطة ثالث الإسماعيلية من المدعو "مايكل.م.م" 18 سنة طالب مقيم شارع العشرينى حى السلام دائرة قسم ثان يقول فى بلاغه إنه أثناء سيرة بناحية نقابة المهندسين دائرة القسم، استوقفه شخصان مجهولان حيث قاما بالتعدى عليه بالضرب وتهديده بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزة أحدهما وسرقة تليفونه المحمول "كرهاً عنه".

وبتكثيف جهود البحث وعمل التحريات السرية حول الواقعة توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "محمود.ج.ع" 17 سنة عاطل مقيم الكيلو 2 دائرة مركز أبو صوير سبق اتهامه فى قضية "سلاح أبيض"، و"أحمد.ش.ع" 19 سنة عاطل مقيم شارع هدى شعراوى دائرة قسم ثان سبق اتهامه فى قضيتى "سرقة بالإكراة، وسلاح أبيض".

تم إعداد عدة مأموريات استهدفت أماكن تردد ومحل إقامة المتحرى عنهما سالفى الذكر، حيث تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وبإرشادهما تم ضبط التليفون المحمول الخاصة بالمجنى عليه، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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