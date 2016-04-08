إصابة ضابط شرطة فى انقلاب سيارة ملاكى أعلى كوبرى أكتوبر

أصيب ضابط شرطة من مباحث مرور القاهرة فى حادث انقلاب سيارة ملاكى أعلى كوبرى أكتوبر، وتم نقله إلى مستشفى الشرطة بمدينة نصر لتلقى الرعاية الصحية، فيما انتقل ونشين من إدارة المرور بالقاهرة إلى المكان وتمت إزالة حطام الحادث.

كانت غرفة عمليات المرور قد تلقت بلاغا من غرفة النجدة بانقلاب سيارة أعلى كوبرى أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى المكان لسحب الكثافات المرورية الناجمة عن الواقعة، وتبين من خلال الفحص إصابة نقيب شرطة يدعى أسامة مشهور بمباحث مرور القاهرة بكدمات وكسور نتيجة الحادث، وتم نقله إلى المستشفى.

زحام مرورى بسبب انقلاب سيارة ملاكى أعلى كوبرى أكتوبر بالعباسية