أخبار عاجلة

انفجار قنبلة داخل كنيسة مار جرجس بطنطا.. وسقوط قتلى ومصابين -
رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر العمل العربي بمشاركة 21 وزيرًا -
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن -
انفجار داخل كنيسة مارجرجس بطنطا.. وأنباء عن سقوط ضحايا -
8 الصبح - عـــاجـــل : إنفجار بمحيط كنيسة مارجرجس بطنطا وأنباء عن سقوط ضحايا -
تعزيز الخدمات الأمنية بالإسكندرية لتأمين احتفالات "أحد السعف" -
8 الصبح - محافظ الشرقية يكشف إستعدادات المحافظة لتوريد القمح من المزارعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث عن خطة تطوير المنظومة الصحية والمستشفيات الكبرى بالمحافظة -
8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع طفلة فى السويس إثر إلقاء صديق والدتها "ماء نار" على جسدها

Google+ Print
مصرع طفلة فى السويس إثر إلقاء صديق والدتها "ماء نار" على جسدها مصرع طفلة فى السويس إثر إلقاء صديق والدتها "ماء نار" على جسدها
لقيت طفلة فى السويس مصرعها، متأثرة بإصابتها بحروق، بعد إلقاء صديق والدتها ماء نار على جسدها، وتم نقل الطفلة لمشرحة مستشفى السويس العام، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وكان اللواء مجدى عبد العال مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا من العميد محمد والى مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بالعثور على طفلة لم تتجاوز 10 سنوات، بمقابر الروض الجديد بطريق السويس – القاهرة مصابة بحروق بأماكن مختلفة بجسدها.

وتبين أن الفتاة تدعى "يارا.ع.ا"، وذكرت خلال حديث رجال الشرطة معها أنها تقيم بمحافظة القليوبية، وقالت إن رجلاً صديق لوالدتها اصطحبها إلى السويس، وسكب على جسدها ووجهها ماء نار، وضربها بشدة ثم تركها بالمقابر وغادر بسيارته.

وعقب نقل الطفلة لمستشفى السويس العام، توفت متأثرة بإصابتها، ويواصل رجال الأمن فى السويس التحريات والبحث لمعرفة ملابسات الواقعة، وتم التنسيق مع مديرية أمن القليوبية، وإيفاد مأمورية أمنية من مباحث السويس لمناقشة أسرة المجنى عليها، وسرعة ضبط المتهم.

إنقاذ طالبة فى الإعدادى من الانتحار بالسويس

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365