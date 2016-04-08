مصرع طفلة فى السويس إثر إلقاء صديق والدتها "ماء نار" على جسدها

لقيت طفلة فى السويس مصرعها، متأثرة بإصابتها بحروق، بعد إلقاء صديق والدتها ماء نار على جسدها، وتم نقل الطفلة لمشرحة مستشفى السويس العام، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وكان اللواء مجدى عبد العال مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا من العميد محمد والى مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بالعثور على طفلة لم تتجاوز 10 سنوات، بمقابر الروض الجديد بطريق السويس – القاهرة مصابة بحروق بأماكن مختلفة بجسدها.

وتبين أن الفتاة تدعى "يارا.ع.ا"، وذكرت خلال حديث رجال الشرطة معها أنها تقيم بمحافظة القليوبية، وقالت إن رجلاً صديق لوالدتها اصطحبها إلى السويس، وسكب على جسدها ووجهها ماء نار، وضربها بشدة ثم تركها بالمقابر وغادر بسيارته.

وعقب نقل الطفلة لمستشفى السويس العام، توفت متأثرة بإصابتها، ويواصل رجال الأمن فى السويس التحريات والبحث لمعرفة ملابسات الواقعة، وتم التنسيق مع مديرية أمن القليوبية، وإيفاد مأمورية أمنية من مباحث السويس لمناقشة أسرة المجنى عليها، وسرعة ضبط المتهم.

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