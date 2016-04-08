ضبط تمثال يشتبه فى أثريته بحوزة 3 أشخاص بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط تمثال يشتبه فى أثريته، بحوزة 3 أشخاص.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية، يفيد بتمكن الملازم أول هيثم نور معاون مباحث مركز بنى مزار، والملازم أول أحمد عبد العال معاون مباحث الطرق أثناء خدمتهم بالقطاع الأول طريق الجيش، من ضبط كل من "أحمد.م"، 58 سنة، تاجر ومقيم قنا، وزين العابدين.ا، 34 سنة، دبلوم ومقيم قنا، ومحمود.ح، 37 سنة، دبلوم، ومقيم الفيوم، وبحوزتهم تمثال يشتبه فى أثريته مُثبت على قاعدة سوداء اللون.

وبمواجهتهم أقروا بحيازة القطعة، وأنهم فى طريقهم لعرضها على أحد عملائهم بالقاهرة.

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