إصابة مأمور قسم المسطحات والبيئة فى الإسماعيلية صدمته سيارة مجهولة

أصيب مأمور قسم شرطة المسطحات المائية والبيئة بالإسماعيلية، بشرخ فى الضلعين السابع والثامن من الجهة اليمنى واشتباه قطع فى الرباط الصليبى، صدمته سيارة مجهولة أثناء عودته من عمله بدائرة قسم أول الإسماعيلية.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، إشارة من المستشفى الجامعى التخصصى تفيد بوصول العميد إيهاب محمد عبدالله إسماعيل 52 سنة مأمور قسم شرطة المسطحات المائية والبيئة بالإسماعيلية، مصابا بشرخ فى الضلعين السابع والثامن من الجهة اليمنى واشتباه قطع فى الرباط الصليبى إثر حادث اصطدام سيارة.

وبسؤال الضابط المصاب، قال إنه أثناء عودته من عمله وعبوره الطريق بمحل إقامته بدائرة قسم أول الإسماعيلية صدمته سيارة أجرة مجهولة وفرت هاربة، وأضاف الضابط أنه لم يتمكن من التقاط أى من أرقامها.

أمر اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، بتشكيل فريق بحث تحت إشراف مدير المباحث وبرئاسة العميد أحمد الشافعى رئيس المباحث الجنائية لسرعة ضبط السيارة.

ومن جانبه، قال اللواء على العزازى، إن الحادث طبيعى وليس به أى شبهة جنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 54 أحوال قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

إصابة ضابط بطلق نارى فى القدم أثناء مطاردة مطلوبين بالدقهلية

>