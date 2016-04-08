القبض على 12 هاربا من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بالقبض على المتهم " أحمد. ف. س" 38 سنة عاطل مقيم أسيوط مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 2678 لسنة 2014 مركز التل الكبير، والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة "مخدرات" والمتهم "محمد. خ. م " 28 سنة عاطل مقيم السبع آبار الشرقية ـــ دائرة مركز أبوصوير مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 1988 لسنة 2015 مركز أبوصوير، والمقضى فيها بالسجن 3 سنــوات بتهمة " عاهة مستديمة".
والمتهم " محمد.ص.م " 32 سنة أخصائى بشركة الدلتا للتأمين ــ مقيم عرايشية مصر دائرة قسم ثان مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 2213 لسنة 2015 قسم ثان، والمقضى فيها بالسجن 3 سنـوت بتهمة "اختلاس" والمتهم " صلاح.م.م" 30 سنة عاطل مقيم الكيلو 17 ــ دائرة مركز القنطرة غرب مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 4847 لسنة 2015 مركز القنطرة غرب، والمقضى فيها بالسجن 5 سنـوات بتهمة "إتلاف خط كهرباء" والمتهم " محمد. ن. م" 30 سنة عاطل مقيم العاشر من رمضان ــ الشرقية مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 10971 لسنة 2007 العاشر من رمضان، والمقضى فيها بالسجن 10 سنــوات بتهمة " مخدرات".
والمتهم " عيد. أ. أ" 41سنة ميكانيكى مقيم 6 أكتوبر ــ دائرة مركز أبوصوير مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 2359 لسنة 2015 إدارى مركز أبوصوير بتهمة " خطف" والمتهم " عمرو.م.م " 28 سنة عاطل مقيم بلبيس ــ الشرقية مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 2359 لسنة 2015 إدارى مركز أبوصوير بتهمة " خطف" والمتهم" إسماعيل. غ.ع " 25 سنة عاطل مقيم قمة فايد ــ دائرة مركز فايد مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 1156 لسنة 2016 جنح مركز فايد بتهمة " سرقة بالإكراه" والمتهم " عطية.م.ع " 36 سنة عاطل مقيم قمة فايد ــ دائرة مركز فايد مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 1156 لسنة 2016 جنح مركز فايد بتهمة " سرقة بالإكراه".
كما تم القبض على المتهم " عبدالرحمن.م.ع" 27 سنة عاطل مقيم قمة فايد ــ دائرة مركز فايد مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 1156 لسنة 2016 جنح مركز فايد بتهمة " سرقة بالإكراه" والمتهم " مصباح. م.م" 29 سنة عاطل مقيم ــــ دائرة مركز القصاصين مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 1826 لسنة 2016 جنح مركز القصاصين بتهمة " سرقة" والمتهم " محمد.ع. ع" 27 سنة عاطل ــ مقيم دائرة مركز القصاصين مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 1826 لسنة 2016 جنح مركز القصاصين بتهمة " سرقة".
تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
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