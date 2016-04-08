القبض على 12 هاربا من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط الأقسام والمراكز ومباحث تنفيذ الأحكام، من القبض على 12 هاربا من أحكام قضائية ومطلوب التنفيذ عليهم فى أحكام جنائية فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بالقبض على المتهم " أحمد. ف. س" 38 سنة عاطل مقيم أسيوط مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 2678 لسنة 2014 مركز التل الكبير، والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة "مخدرات" والمتهم "محمد. خ. م " 28 سنة عاطل مقيم السبع آبار الشرقية ـــ دائرة مركز أبوصوير مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 1988 لسنة 2015 مركز أبوصوير، والمقضى فيها بالسجن 3 سنــوات بتهمة " عاهة مستديمة".

والمتهم " محمد.ص.م " 32 سنة أخصائى بشركة الدلتا للتأمين ــ مقيم عرايشية مصر دائرة قسم ثان مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 2213 لسنة 2015 قسم ثان، والمقضى فيها بالسجن 3 سنـوت بتهمة "اختلاس" والمتهم " صلاح.م.م" 30 سنة عاطل مقيم الكيلو 17 ــ دائرة مركز القنطرة غرب مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 4847 لسنة 2015 مركز القنطرة غرب، والمقضى فيها بالسجن 5 سنـوات بتهمة "إتلاف خط كهرباء" والمتهم " محمد. ن. م" 30 سنة عاطل مقيم العاشر من رمضان ــ الشرقية مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 10971 لسنة 2007 العاشر من رمضان، والمقضى فيها بالسجن 10 سنــوات بتهمة " مخدرات".

والمتهم " عيد. أ. أ" 41سنة ميكانيكى مقيم 6 أكتوبر ــ دائرة مركز أبوصوير مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 2359 لسنة 2015 إدارى مركز أبوصوير بتهمة " خطف" والمتهم " عمرو.م.م " 28 سنة عاطل مقيم بلبيس ــ الشرقية مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 2359 لسنة 2015 إدارى مركز أبوصوير بتهمة " خطف" والمتهم" إسماعيل. غ.ع " 25 سنة عاطل مقيم قمة فايد ــ دائرة مركز فايد مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 1156 لسنة 2016 جنح مركز فايد بتهمة " سرقة بالإكراه" والمتهم " عطية.م.ع " 36 سنة عاطل مقيم قمة فايد ــ دائرة مركز فايد مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 1156 لسنة 2016 جنح مركز فايد بتهمة " سرقة بالإكراه".

كما تم القبض على المتهم " عبدالرحمن.م.ع" 27 سنة عاطل مقيم قمة فايد ــ دائرة مركز فايد مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 1156 لسنة 2016 جنح مركز فايد بتهمة " سرقة بالإكراه" والمتهم " مصباح. م.م" 29 سنة عاطل مقيم ــــ دائرة مركز القصاصين مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 1826 لسنة 2016 جنح مركز القصاصين بتهمة " سرقة" والمتهم " محمد.ع. ع" 27 سنة عاطل ــ مقيم دائرة مركز القصاصين مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 1826 لسنة 2016 جنح مركز القصاصين بتهمة " سرقة".

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

القبض على 13 هاربا من أحكام قضائية فى الإسماعيلية