تحرير 1817 مخالفة خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية، حملة مرورية وأمنية تنفيذًا لتوجيهات اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، بضرورة عودة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وتمكنت الحملة، التى رأسها العميد محمد عامر مدير إدارة المرور، من تحرير وضبط 1817 مخالفة مرورية متنوعة، وشملت 592 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125"، و142 مخالفة إزالة ملصقات و151 مخالفة انتظار خاطئ و21 حجز سيارة و293 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير، و121 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة و153 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، و145 مخالفة تجاوز السرعة "رادار"، و98 مخالفة سحب رخص لعدم الصلاحية الفنية، وسحب 101 رخصة لمخالفة البيئة.

وتمكنت الحملة من ضبط 34 دراجة نارية بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم، وتحرير 17 مخالفة انتهاء رخصة تسيير دراجة نارية، و15 مخالفة انتهاء رخصة قيادة دراجة نارية و130 مخالفة عدم ارتداء خوذة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.

تحرير 1761 مخالفة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية