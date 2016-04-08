في_إفريقيا – تحديد عدد جماهير مباراة الزمالك وبجاية

انتهى الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ومولودية بجاية الذي أقيم يوم الجمعة بتحديد مراقب المباراة عدد الجمهور المسموح له حضور القاء.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك بالفريق الجزائري يوم السبت في ملعب بتروسبورت في إطار ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

وأكد مراقب المباراة لمسؤولي الزمالك إنه تم السماح بحضور 3 آلاف مشجع للمباراة، في الوقت الذي سيدخل فيه جماهير بجاية بجواز السفر الخاص بهم.

وكان الزمالك قد قام يوم الخميس بتوزيع دعوات على الجماهير على أن يقوموا بالتوجه بحافلات خاصة من أمام مقر النادي منه يوم السبت إلى ملعب بتروسبورت.

كما تقرر أن يرتدي الزمالك زيه الأبيض بالكامل، على أن يرتدى بجاية القميص الأخضر والسراويل السوداء في اللقاء.

وكان الزمالك قد أعلن في وقت سابق عن القائمة التي سوف يخوض بها المباراة والتي شهدت ضم 18 لاعبا وغياب مصطفى فتحي عنها. (طالع التفاصيل)