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كيرى يلتقى العبادى فى العراق يتعهد بمزيدا من الضغوط على تنظيم "داعش"

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كيرى يلتقى العبادى فى العراق يتعهد بمزيدا من الضغوط على تنظيم "داعش" كيرى يلتقى العبادى فى العراق يتعهد بمزيدا من الضغوط على تنظيم "داعش"

> تعهد وزير الخارجية الأمريكية جون كيرى خلال زيارة إلى العراق الجمعة بزيادة الضغوط على تنظيم داعش، و"تحرير" الموصل التى تحتل "رأس الأولويات".

والتقى كيرى الذى يزور العراق للمرة الأولى منذ عام 2014، رئيس حيدر العبادى ونظيره إبراهيم الجعفرى ورئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزانى لبحث الحرب ضد تنظيم داعش المتطرف، وقال كيرى خلال مؤتمر صحافى فى السفارة الأميركية ببغداد، أن التحالف الدولى الذى تقوده واشنطن ينفذ ضربات جوية ضد الجهاديين ويقوم بتسليح وتدريب قوات عراقية.

وأكد أن "تحرير" مدينة الموصل من تنظيم داعش "يأتى على رأس لائحة الأولويات"، وكان الجيش العراقى أعلن الشهر الماضى أن قواته بدأت عملية من المتوقع أن تكون طويلة وصعبة لاستعادة السيطرة على الموصل.

وفى الاطار ذاته، تنفذ القوات العراقية عمليات بمساندة التحالف الدولى بقيادة واشنطن، لاستعادة مناطق سيطر عليها تنظيم الدولة بعد هجوم واسع فى يونيو 2014، وتتزامن هذ التطورات مع تحديات اقتصادية تواجبها البلاد بسبب انخفاض النفط الذى يمثل موردها الرئيسى.

من جانبه بحث رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبورى فى بغداد اليوم الجمعة مع وزير الخارجية الأمريكى جون كيري، مستجدات الوضع السياسى والأمنى ومجمل الأوضاع فى العراق والمنطقة، خاصة ملف الحرب على تنظيم(داعش) الإرهابى والدور الذى تلعبه قوات التحالف الدولى فى هذا الإطار.

وأكد رئيس مجلس النواب أهمية زيادة الدعم للقوات العراقية فى حربها ضد "داعش".. داعيا إلى استغلال الانتصارات التى تحققت فى محافظة الأنبار على التنظيم من أجل الإسراع بتحرير قضاء "الفلوجة" والانطلاق لتحرير باقى الأراضى العراقية.

وشدد الجبورى على حرص مجلس النواب العراقى على إتمام حزمة الإصلاحات الشاملة التى تلبى المطالب الشعبية وتنعكس إيجابيا على جميع مفاصل الدولة.. لافتا إلى أنه بذل خلال الفترة القليلة الماضية جهودا كبيرة من أجل تقريب وجهات النظر والخروج برؤية موحدة تتوافق عليها الكتل السياسية.
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