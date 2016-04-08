المرصد السورى: داعش تبدأ فى الإفراج عن عمال مخطوفين

>قال المرصد السورى لحقوق الإنسان إن تنظيم الدولة الإسلامية بدأ مساء اليوم الجمعة الإفراج عن البعض من بين عشرات العمال بمصنع للأسمنت كان قد خطفهم من شمال شرقى دمشق هذا الأسبوع.

وقال المرصد إن مسؤولين محليين فى بلدتين قريبتين نجحوا فى إبرام اتفاق تفرج بموجبه الدولة الإسلامية عن 170 عاملا يحتجزهم منذ يوم الأربعاء، وخطف التنظيم العمال بعدما شن هجوما على القوات الحكومية فى المنطقة التى يقع فيها المصنع قرب بلدة الضمير.

وقال التلفزيون السورى إن التنظيم خطف 300 عامل وموظف لكن المرصد قال إن 140 عاملا تمكنوا من الفرار قبل وصول المقاتلين، وقالت وكالة أعماق التابعة للتنظيم اليوم إنه أطلق سراح نحو 300 عامل لكنه أعدم أربعة لكونهم من الدروز.

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