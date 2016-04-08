أخبار عاجلة

انفجار قنبلة داخل كنيسة مار جرجس بطنطا.. وسقوط قتلى ومصابين -
رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر العمل العربي بمشاركة 21 وزيرًا -
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن -
انفجار داخل كنيسة مارجرجس بطنطا.. وأنباء عن سقوط ضحايا -
8 الصبح - عـــاجـــل : إنفجار بمحيط كنيسة مارجرجس بطنطا وأنباء عن سقوط ضحايا -
تعزيز الخدمات الأمنية بالإسكندرية لتأمين احتفالات "أحد السعف" -
8 الصبح - محافظ الشرقية يكشف إستعدادات المحافظة لتوريد القمح من المزارعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث عن خطة تطوير المنظومة الصحية والمستشفيات الكبرى بالمحافظة -
8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

المرصد السورى: داعش تبدأ فى الإفراج عن عمال مخطوفين

Google+ Print
المرصد السورى: داعش تبدأ فى الإفراج عن عمال مخطوفين المرصد السورى: داعش تبدأ فى الإفراج عن عمال مخطوفين

>قال المرصد السورى لحقوق الإنسان إن تنظيم الدولة الإسلامية بدأ مساء اليوم الجمعة الإفراج عن البعض من بين عشرات العمال بمصنع للأسمنت كان قد خطفهم من شمال شرقى دمشق هذا الأسبوع.

وقال المرصد إن مسؤولين محليين فى بلدتين قريبتين نجحوا فى إبرام اتفاق تفرج بموجبه الدولة الإسلامية عن 170 عاملا يحتجزهم منذ يوم الأربعاء، وخطف التنظيم العمال بعدما شن هجوما على القوات الحكومية فى المنطقة التى يقع فيها المصنع قرب بلدة الضمير.

وقال التلفزيون السورى إن التنظيم خطف 300 عامل وموظف لكن المرصد قال إن 140 عاملا تمكنوا من الفرار قبل وصول المقاتلين، وقالت وكالة أعماق التابعة للتنظيم اليوم إنه أطلق سراح نحو 300 عامل لكنه أعدم أربعة لكونهم من الدروز.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365