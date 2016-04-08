أخبار العراق اليوم.. التحالف الدولى يقضى على عضوين بارزين فى تنظيم داعش

أخبار العراق اليوم

قال التلفزيون العراقى، اليوم الجمعة، إن قوات مكافحة الإرهاب العراقية وقوات التحالف الدولى الجوية، الذى تقوده الولايات المتحدة وصلت إلى وسط بلدة هيت فى غرب العراق، وتقوم بطرد مقاتلى تنظيم داعش المشدد وإجلاء آلاف المدنيين.

ومن ناحيته قال قائد محلى إن القوات الموالية للحكومة طردت المتشددين من معقلهم فى هيت التى كان عدد سكانها قبل اندلاع القتال نحو 100 ألف نسمة، وأكد أن القتال ما زال مستمرا.

وأضاف أيضاً القائد فى لقاء أذيع اليوم على التلفزيون العراقى اليوم إن القوات العراقية لا تزال تطرد المتشددين الذين تركوا عائلاتهم وفروا وأضاف أنه خلال أيام سيفرح العراقيون "بتحرير" محافظة الأنبار بالكامل.

كما تناولت أخبار العاق اليوم، تصريح المتحدث باسم عملية العزم الصلب التى تجرى فى العراق العقيد ستيف وارين بان بأن قوات التحالف الدولى لمحاربة تنظيم داعش استطاعت قتل اثنين من المقاتلين الأجانب المنضمين الى صفوف التنظيم الإرهابى فى العراق.

وقال القائد ستيف وارين فى لقاء صحفى من بغداد، إن العنصرين الأجنبيين لقوا مصرعهم فى نفس اليوم فى غارات جوية منفصلة شنتها قوات التحالف الدولى ضد داعش فى العراق.

وأضاف المسئول الأمريكى أنه تم القضاء على أبو الزوبيرى البوسنى بالقرب من بلدة بجار وهو بوسنى المولد ويحمل الجنسية السويدية، مشيرا إلى أن البوسنى كان من الكوادر المقاتلة الأجنبية الموثوق بها داخل تنظيم داعش.

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