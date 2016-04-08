بالصور..«محافظ بني سويف» يشهد حفل زفاف جماعي لليتيمات

مراسل «ONA» :

شهد المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، الحفل الذي نظمته جمعية الأورمان بالتنسيق مع المحافظة، الذي تضمن حفل زفاف جماعي لعدداً من اليتيمات، وتكريم المتفوقين علميا ورياضيا وثقافيا وحفظة القرأن الكريم من أبناء المحافظة الأيتام، بالإضافة إلى تكريم عدد من الأمهات المثاليات بالصالة المغطاة لنادي متحدي الإعاقة شرق النيل، وذلك في إطار إحتفالات المحافظة بـ«يوم اليتيم» .

وقام «المحافظ» بتسليم الهدايا العينية والنقدية وشهادات التقدير للمكرمين والمكرمات ، حيث تم تكريم 23 عروسة بمبلغ 5 آلاف جنيه لكل عروس ، و 500 جنيها لكل أم مثالية والبالغ عددهن 5 أمهات , بالإضافة إلى جائزة عمرة لإحداهن فازت بها السيدة «زكية محمد عثمان» عن طريق إجراء قرعة علنية بين الأمهات الخمس ، و200 جنيه لكل طفل يتيم متفوق .

وتضمن الحفل فقرات فنية وغنائية وفلكور شعبي، لإدخال السرور والبهجة إلى قلوب الحاضرين.

وحضر الحفل أعضاء مجلس النواب وهم«عاطف عبد الجواد ,مجدي بيومي ، عبد الرحمن برعي» ، وخالد سيد أحمد رئيس مركز ومدينة بني سويف، وأحمد سرور مدير عام الشباب والرياضة .