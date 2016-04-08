علماء: اكتشاف مادة بالطحالب تقضى على سرطان الثدى والمخ وتمنع انتشاره

اكتشف فريق من العلماء بجامعة ولاية أوريجون الأمريكية، مؤخرًا، مادة داخل الطحالب الخضراء المزرقة، تساهم فى محاربة السرطان، أحد أخطر الأمراض القاتلة على مستوى العالم، حيث يتسبب فى وفاة ما يقرب من 9 ملايين شخص، و14 مليون إصابة جديدة سنويًا.

وأوضحت الدراسة أن الطحالب الخضراء المزرقة تحتوى على مادة " coibamide A" التى تتمتع بخواص رائعة مضادة للسرطان، حيث تقطع اتصال خلايا الأورام السرطانية بالأوعية الدموية، كما تمنع تواصلها مع الخلايا الخبيثة الأخرى، وهو ما يتسبب فى وفاتها.

وكشفت التجارب الأولية أن هذه المادة الرائعة تتمتع بفاعلية كبيرة فى مكافحة الكثير من الأورام السرطانية، وبالأخص سرطان المخ والثدى، حيث ساهمت مادة " coibamide A" خلال التجارب على الحيوانات فى تقليل حجم سرطان المخ، ولكن يبقى اكتشاف الآلية التى سيتم بها توصيل الدواء إلى المخ خلال عبور الحاجز الدموى المخى.

وأضاف الباحثون أن هذه النتائج ستساهم فى تطوير أدوية جديدة لعلاج السرطان، وخاصةً أنه لا توجد أى عقاقير حالية تعمل بهذه الآلية.

يشار إلى أن هذه النتائج استعرضها المؤتمر السنوى للبيولوجيا التجريبية، الذى عقد بمدينة سان دييجو الأمريكية، مؤخرا كما نشرها الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

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