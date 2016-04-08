«ماكليش» يختار 19 لاعبًا في مباراة «الزمالك» أمام «بجاية»

يخوض فريق الزمالك المصري، غداً السبت، مباراة ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال افريقيا القادمة أمام مولودية بجاية الجزائري، المقرر إقامتها فى الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة على ملعب بتروسبورت .

وإستقر «ماكليش»علي القائمة الرئيسية للمباراة ، والتي تضم 19 لاعباً وهم «أحمد الشناوي ومحمود جنش لـ«حراسة المرمي»، وعلي جبر وحمادة طلبة وعمر جابر وحازم امام ومحمد كوفي واحمد دويدار ومحمد عادل جمعة في «خط الدفاع» ، وأحمد توفيق وطارق حامد ومحمود كهربا وشيكابالا وايمن حفني وأحمد حمودي ومحمد ابراهيم ومعروف يوسف في «خط الوسط» ، وايمانويل مايوكا ، وباسم مرسي في «خط الهجوم» .

ويدير اللقاء الحكم الكيني ديفيسز أوغينشي أوموانو، ويتواجد نحو 300 مشجع جزائري بالمدرجات لتشجيع الفريق .