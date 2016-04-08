وزير القوى العاملة يوقع اتفاقية لزيادة العمالة المصرية فى السعودية

وقع وزير القوى العاملة محمد سعفان، ونظيره السعودى الدكتور مفرج بن سعد الحقبانى اليوم الجمعة، مذكـرة تفاهم فى مجالات العمل، بين حكومتى البلدين، تشمل العمل على تنظيم اجراءات الاستقدام من خلال اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل وزيادة أعداد التأشيرات والعاملين المصريين إلى المملكة العربية السعودية ، وتوفير بيانات طالبى العمل الكترونيا لشركات ومكاتب التوظيف المرخص لها فى كلا البلدين.

وقال "سعفان" في تصريحات صحفية عقب التوقيع: إن مذكرة التفاهم أكدت تنظيم برامج تدريبية لتبادل الخبرات فى مجال حل النزاعات العمالية، والاستفادة من الموارد البشرية المتاحة، وبصفة خاصة الكوادر الفنية والخبرات المتخصصة، وفقاً لاحتياجات وإمكانيات كلا الطرفين.

كما تضمنت تبادل الخبرات والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بسوق العمل، والزيارات للتعرف على إمكانيات كلا الطرفين والاستفادة منها، فضلا عن تبادل الخبرات فى مجال التفتيش العمالى ومجالات الصحة والسلامة المهنية فى المنشآت.

وأكد وزير القوى العاملة أن هذا الاتفاق جاء انطلاقا من العلاقات الأخـوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتأكيداً للروابط التاريخية بينهما، وإيماناً بأهمية تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة القائمة على تحقيق المنفعة المتبادلة لكلا البلدين، مشيرا إلى أهمية تبادل الخبرات والمعلومات فى مجال توظيف الباحثين عن عمل وتدريب، وسعياً للاستفادة من خبرات الطرفين فى تلك المجالات.

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