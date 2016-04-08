مسئول إيطالى: الجلسة الأولى حول مقتل ريجينى كانت مخيبة للأمال

قال رئيس اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان فى إيطاليا لويجى مانكونى، تعليقا على الاجتماع المنعقد الآن بين المحققين الإيطاليين والمصريين فى روما "اليوم الأول كان حاسما بالنسبة للاجتماع بين المحققين المصريين والإيطاليين، حيث إنه كان مخيبا للآمال للمحققين الإيطاليين، بعد أن قدمت مصر معلومات منقوصة حول مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى، ولذلك فإن الجلسة الثانية التى انعقدت صباح اليوم لن تسفر عن جديد".

وأضاف "إيطاليا ستلجأ آجلا أم عاجلا إلى إقرار تدابير ضد مصر، وذلك لمراوغة مصر لإيطاليا فى المعلومات المقدمة"، "قال مانكونى فى مقابلة إذاعية "فى الوقت الراهن ليس لدينا أى ضمانة على حسن نية من مصر، ولا يمكن لأى شخص يتوقع أن يسفر الاجتماع بين المحققين المصريين والإيطاليين عن جديد بعد خيبة الأمل التى ظهرت بالأمس فى الجلسة الأولى من الاجتماع ".

وأكد أن العمل على قضية ريجينى لن ينتهى اليوم كما يظن البعض ولكن ستطلب الكثير من الوقت.

"التكتم" سيد الموقف على مجريات الاجتماع المصرى الإيطالى حول مقتل ريجينى

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