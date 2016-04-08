ننشر نص كلمة خادم الحرمين خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع الرئيس السيسي

ينشر "اليوم السابع"، نص كلمة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بقصر الاتحادية.. وكانت كالآتى:

كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك/ سلمان بن عبد العزيز

>ملك المملكة العربية السعودية

>خلال المؤتمر الصحفي المشترك

>مع السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي

>رئيس جمهورية مصر العربية

>قصر الاتحادية 8 أبريل 2016

بسم الله الرحمن الرحيم

>الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

>فخامة الأخ العزيز الرئيس عبد الفتاح السيسي

>رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة

>أصحاب المعالي والسعادة

>الحضور الكرام

>السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

>يسرنا اليوم ونحن نزور أرض الكنانة، بلد التاريخ والحضارة والعلم والثقافة، أن نتقدم بالشكر لفخامتكم وللشعب المصري الشقيق على ما لقيناه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. إن زيارتنا هذه تأتي في إطار سعينا لتعزيز صرح العلاقات التاريخية الوطيدة بين بلدينا الشقيقين، والتي تصب في خدمة شعبي البلدين، وتوثيق عرى التعاون المشترك، وخدمة قضايا أمتنا العربية والإسلامية، ودعم الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

فخامة الأخ الرئيس

>لقد حرص الملك المؤسس عبد العزيز – رحمه الله- على ترسيخ أساس صلب للعلاقات السعودية – المصرية. وكانت زيارته إلى مصر عام 1946 هي الزيارة الخارجية الوحيدة التي قام بها طيلة فترة توليه الحكم، مما أكد الأهمية الكبيرة التي كان يوليها – رحمه الله- لهذه العلاقة الفريدة والمتميزة. ولقد وقفت المملكة العربية السعودية منذ ذلك التاريخ إلى جانب شقيقتها جمهورية مصر العربية بكل إمكاناتها وفي مختلف الظروف، مما جعل بلدينا حصنا منيعا لأمتنا العربية والإسلامية.

فخامة الأخ الرئيس

>أيها الأخوة الكرام

>إننا إذ نشيد بما نشهده اليوم من إبرام العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية والتي ستعود بالخير - بحول الله - على بلدينا وشعبينا الشقيقين، نود أن نعبر عن تقديرنا لرئيسي وأعضاء الجانبين في مجلس التنسيق السعودي المصري لما بذلوه من جهود موفقة للارتقاء بمستوى العلاقات في مختلف المجالات، وفقاً لما تم الاتفاق عليه في إعلان القاهرة، وخدمة لمصالح بلدينا وتطلعات شعبينا الشقيقين.

>وامتداداً لهذه الجهود المباركة فقد اتفقت مع أخي فخامة الرئيس على إنشاء جسر بري يربط بين بلدينا الشقيقين اللذين يقعان في قلب العالم. إن هذه الخطوة التاريخية، المتمثلة في الربط البري بين القارتين الاسيوية والافريقية، تعد نقلة نوعية ذات فوائد عظمى، حيث سترفع التبادل التجاري بين القارات إلى مستويات غير مسبوقة، وتدعم صادرات البلدين الى العالم، كما سيشكل الجسر منفذاً دولياً للمشاريع الواعدة في البلدين، ومعبراً أساسياً للمسافرين من الحجاج ومعتمرين وسياح، إضافة إلى فرص العمل التي سيوفرها الجسر لأبناء المنطقة.

>إننا فخورون بما حققناه من انجازات على كافة الأصعدة والتي جعلتنا نعيش اليوم واقعاً عربياً واسلامياً جديداً تشكل التحالفات أساسه، فلقد اتحدنا ضد محاولات التدخل في شؤوننا الداخلية، فرفضنا المساس بأمن اليمن واستقراره والانقلاب على الشرعية فيه، وأكدنا تضامننا من خلال تحالف إسلامي عسكري لمحاربة الإرهاب شمل 39 دولة هو الأقوى في تاريخ امتنا الحديث، وبعثنا قبل أيام برسالة الى العالم عبر رعد الشمال، نعلن فيه قوتنا في توحدنا. وقد كانت جمهورية مصر العربية وكعادتها من أوائل الدول المشاركة بفاعلية في هذه التحالفات وهذا التضامن الذي دشن لعصر عربي جديد يكفل لامتنا العربية هيبتها ومكانتها. كما نأمل أن تكلل بالنجاح الجهود المبذولة لإنشاء القوة العربية المشتركة.

>وختاماً، أدعو الله عز وجل أن يبارك جهودنا، وأن يوفقنا إلى ما فيه خير شعوبنا وامتنا العربية والإسلامية.

>والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

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