عصام الأمير:اتفاقية لتعزيز الإنتاج الإعلامى مع السعودية..وإغلاق المنار لإثارتها الفتنة

قال عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لـ"اليوم السابع" إن البروتوكول الذى تم توقيعه اليوم، الجمعة، بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون ونظيره السعودى ممثلا فى الدكتور عبد الملك بن عبدالعزيز الشلهوب، رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية ، جاء فى توقيت مهم للغاية، نظرا لما تمر به المنطقة، مؤكدا على ضرورة التعاون بين الهيئتين فى الفترة المقبلة، وأن هناك العديد من الزيارات خلال الفترة المقبلة فى مصر والسعودية لتعزيز هذا التعاون.

وأضاف الأمير أن ما تم توقيعه اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى والملك سلمان، خادم الحرمين الشريفين، هو برنامج تنفيذى يتضمن تعزيز التعاون فى الإنتاج المشترك إذاعياً وتليفزيونياً فى عدد من البرامج والأعمال الدينية والفنية الإذاعية والتليفزيونية وتبادل المواد الإخبارية بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصرى ونظيره السعودى.

وأوضح الأمير: "هيئة الإذاعة والتليفزيون السعودية تقدمت لى بطلب لغلق قناة المنار من على القمر الصناعى نايل سات وبدورى خاطبت المنطقة الحرة الإعلامية والنايل سات، الذى قام على الفور باتخاذ قرار غلق القناة، نتيجة ما تقوم به من تحريض وبث للفتن الطائفية، وتجاوزات"، قائلا: "السعودية حليف قوى وما ينفعش الصغيرين يلعبوا بينا".

وأشار عصام الأمير إلى أن قطاعات اتحاد الإذاعة والتليفزيون قامت بنقل مراسم توقيع اتفاقيات التعاون فى مختلف المجالات المشتركة بين البلدين الشقيقين، والتى تمثل نقلة نوعية فى تأمين مستقبل الأجيال القادمة فى البلدين، فضلا عن تغطية كاملة لزيارة الملك سلمان لمصر بداية من نزوله على أرض مصر، وحتى نهاية الزيارة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى منح قلادة النيل للملك سلمان وهو أرفع الأوسمة المصرية تعبيراً عن مشاعر الإخاء والمحبة وتقديراً للعلاقات الوطيدة بين البلدين.

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