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بالفيديو.. جسر الملك سلمان شريان التواصل بين العرب فى أفريقيا وآسيا

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بالفيديو.. جسر الملك سلمان شريان التواصل بين العرب فى أفريقيا وآسيا بالفيديو.. جسر الملك سلمان شريان التواصل بين العرب فى أفريقيا وآسيا
جسر الملك سلمان.. جسر عابر فوق الماء يربط الأراضى بالمصرية، ويرى الخبراء السعوديون أن طول الجسر، الذى سيربط بين شمال غرب المملكة بشبه جزيرة سيناء، سيكون بين 7 إلى 10 كيلو مترات فوق الماء، ويتضمن ممرات السيارات والشاحنات كما سيحمل الجسر سكة قطار شحن.
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ووفق تقرير لقناة العربية، فإن أهمية مشروع كهذا بين والسعودية لا تقتصر على جانب واحد فقط، فتجاريًا سيوفر هذا الجسر على البضائع الخليجية والأجنبية أيامًا كانت تستغرقها عبور مضايق المنطقة للوصول الى مصر ومن ثمَّ إلى أوروبا.

ويتوقع أن تجلب البضائع المنقولة فوق الجسر عائدات سنوية تصل إلى 200 مليار دولار سنويًا، إلا أن بعدًا آخر لا يقل أهمية يحمله هذا الجسر، فإلى جانب كونه رابطًا بين قارتى آسيا وأفريقيا، سيكون أول رابط برى بين عرب آسيا وعرب أفريقيا منذ الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية، إعلان هذا الجسر قدره مراقبون بالخبر الأبرز فى زيارة الملك سلمان للقاهرة.

بالفيديو..الملك سلمان: اتفقت مع الرئيس السيسى على إنشاء جسر برى يربط بين بلدينا
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مصر 365

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