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نجوم الإمارات بأحلام على ورق بكاميرا عامر فهد

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الجمعة 08-04-2016 16:59

بدأ المخرج السوري عامر فهد تصوير مشاهد مسلسل " أحلام على ورق " من تأليف الكاتب السوري حازم سليمان.

ويجري التصوير في مكاتب مجلة الأطفال " ماجد " في العاصمة الاماراتية " أبو ظبي " حيث تدور احداث العمل حول نماذج إنسانية متنوعة يجمعها العمل في إحدى المجلات الفنية "جوى" ، تواجهها مشكلات عديدة، ظاهرها صراع على منصب وانتقام يغذيه الماضي بالإضافة إلى علاقات حب معقدة وصراعات مستمرة.

العمل من المقرر عرضه على قناة " أبو ظبي الإمارات " خلال شهر رمضان المبارك القادم ويشارك فيه نخبة من نجوم الخليج والإمارات.

 

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