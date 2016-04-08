نجوم الإمارات بأحلام على ورق بكاميرا عامر فهد

بدأ المخرج السوري عامر فهد تصوير مشاهد مسلسل " أحلام على ورق " من تأليف الكاتب السوري حازم سليمان.

ويجري التصوير في مكاتب مجلة الأطفال " ماجد " في العاصمة الاماراتية " أبو ظبي " حيث تدور احداث العمل حول نماذج إنسانية متنوعة يجمعها العمل في إحدى المجلات الفنية "جوى" ، تواجهها مشكلات عديدة، ظاهرها صراع على منصب وانتقام يغذيه الماضي بالإضافة إلى علاقات حب معقدة وصراعات مستمرة.

العمل من المقرر عرضه على قناة " أبو ظبي الإمارات " خلال شهر رمضان المبارك القادم ويشارك فيه نخبة من نجوم الخليج والإمارات.

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