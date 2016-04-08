مايلي سايرس تتعرض لهجوم عنيف من قطة على انستقرام

نشرت النجمة العالمية مايلي سايرس Miley Cyrus صوراً على صفحتها الخاصّة في انستقرام تظهر جروحاً بالغة في وجهها ورأسها ويدها.

وأرفقت النجمة البالغة من العمر 23 عاماً الصور بتعليق غاضب مستخدمة جملاً نابية، تفيد فيه أنها تعرّضت لهجوم عنيف من قطّة شرسة.

وانهالت التعليقات على الصور من معجبي النجمة على صفحتها في انستقرام، التي تضمّ أكثر من 40 مليون شخص، حيث تمنوا لنجمتهم الشفاء، في وقت طالب أحدهم بأن تعترض أمام الجمعيات المختصّة لكي يحتفظوا بالقطّة ويعطوها التدريبات اللازمة كي لا تعيد الكرّة.

يُذكر أنّ النجمة الشهيرة Miley Cyrus معروفة بحبّها للحيوانات والقطط على وجه الخصوص، وهي تملك في منزلها 4 قطط " Harlemو Shanti Om Bbو KiKi إضافة إلى LiLo".

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