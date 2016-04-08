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ضبط «16» قضية تموينية بسوهاج‎

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ضبط «16» قضية تموينية بسوهاج‎ ضبط «16» قضية تموينية بسوهاج‎

مراسل «ONA» :

تمكنت حملة أمنية بمديرية أمن سوهاج، من ضبط عدد « 16 » قضية تموينية ،  حيث تم ضبط جمال لطفي حليم الذي يبلغ من العمر 45 عاماً ، ويمتلك محطة بنزين ، ويقيم بدائرة مركز طما ، بعدد عشرة ألاف لتر بنزين «80» من حصة المحطة، وبيعها في السوق السوداء ، وتحرر محضر رقم «6714 » جنح مركز طما لسنة 2016 .

وتم ضبط عدد «2» إسطوانة بوتاجاز قبل بيعها بالسوق السوداء، وحرر محضر رقم«6590 »، جنح مركز دار السلام بسوهاج لسنة 2016 .

كما تم ضبط عدد «5 » قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار ، وعدد «3» قضية مخابز إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، و عدد «6»  قضايا عدم حمل شهادة صحية .

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